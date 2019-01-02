美國會參眾兩院領袖獲邀到白宮　聽取邊境保安簡報

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（1月1日）邀請參、眾兩院的共和及民主黨領袖到白宮，聽取有關連接墨西哥邊境保安的簡報，希望就興建圍牆問題尋求突破。

國會消息人士向路透社形容白宮的邀請像「簡報」，而非「談判」，現時未知兩黨會派誰參加這個在周三（2日）舉行的會面。白宮方面暫時亦沒有透露更多簡報會的細節。

美國國會將於周四（3日）正式復會，民主黨同時再次控制眾議院。該黨的其中一個主要任務是處理聯邦政府多個部門因缺乏資金而停擺接近兩星期的問題，即使他們計劃通過兩個法案結束停擺情況，但由於內容不包括特朗普要求的50億美元圍牆興建費，因此成事機會不大。

特朗普一直有意兌現在接壤墨西哥邊境建圍牆的選舉承諾，打擊非法移民問題，不過被民主黨及部分共和黨友質疑和反對。他周二繼續於Twitter留言，認為新任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）並不希望首項工作是處理圍牆問題，因此呼籲民主黨盡快和他達成撥款協議。

Border Security and the Wall “thing” and Shutdown is not where Nancy Pelosi wanted to start her tenure as Speaker! Let’s make a deal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月1日

（路透社）