否認親日反中　馬哈蒂爾：中國是好朋友　東海岸鐵路計劃或繼續

馬來西亞希盟政府去年上台後，決定重新檢討、甚至叫停與中國合作的大型基建項目，包括「東海岸鐵路計劃」（ECRL），加上重新執政的總理馬哈蒂爾多度訪問日本，被外界質疑是「親日反中」。 他在《星洲日報》於1月1日刊出的專訪中，反駁有關說法，強調他是中國的好朋友，又稱大馬當局可能透過縮小ECRL項目規模的方式，繼續這項工程。

辯稱曾多度捍衛中國

對於外界質疑他「反華」，馬哈蒂爾辯稱，他曾多次向世界各國捍衛中國，例如在日本出席論壇時，曾為中國講話，「他們問我，你覺得中國怎麼樣？我告訴他們，大馬一直與中國保持聯繫，有貿易往來，我們一直對中國友善。」在新一年，他亦表明如有需要，會再次訪問中國。

這位93歲的政壇老將又大談歷史：「當年葡萄牙從遙遠的8,000英里外來到這裏，兩年後就殖民我們。中國與我們在一起很久了，但沒有殖民我們。大馬有很多中國人，若他們要殖民我們是可以的，但我們不曾被中國殖民，所以應該怕誰？中國還是歐洲？」

馬哈蒂爾去年8月訪問中國，會晤中國國家主席習近平。前者在最新的專訪當中，表明如有需要，會在今年再次訪華。(新華社)

可縮小規模 繼續東海岸鐵路計劃

馬哈蒂爾重申，不能基於吉隆坡當局要求檢討ECRL，以及取消沙巴和馬六甲天然氣管道計劃，便批評他不夠友善，「中國政府了解我們面對嚴峻的財務問題。我告訴他們，我們負擔不起。」

他表明大馬政府正面對兩難局面：一是若終止計劃，必須向北京作出天文數字的賠償，二是政府面對財政窘境，難以執行計劃。

由於擔心債務問題，馬哈蒂爾上台後暫緩東海岸鐵路項目。（網上圖片）

目前大馬與中國仍在談判ECRL計劃，至今仍未找到好的解決方案，雙方並無設下談判期限，「我們正嘗試做的是，確保中方不會虧錢，但我們不需要花費太多的錢。」他表明如果北京同意，大馬可能以縮小項目規模的方式，繼續這項工程。

（星洲網）