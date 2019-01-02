墨西哥就職時間最短市長　宣誓後即遭暗殺上任僅2小時

墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）一名市長周二（1日）早上剛宣誓就職，就在前往市政廳途中遭暗殺身亡，上任僅兩小時。 當地近年出現大量針對政治人物的攻擊事件，2018年大選期間有過百政客被殺。

其中一名槍手即場被民眾制服，其後由警察帶走。（@jaimer35 Twitter）

聖地牙哥（Alejandro Aparicio Santiago）是墨西哥瓦哈卡州特拉希亞科（Tlaxiaco）的新任市長，他在周二早上10時左右宣誓就職，其後於約12時步行到市政廳出席會議，途中遭數名槍手襲擊。聖地牙哥中槍後送院不治，只當了兩小時市長。

襲擊中另有4人受傷，其中一名槍手當場被捕。瓦哈卡州長穆拉特（Alejandro Murat）在Twitter向聖地牙哥的家人致以慰問，並承諾會徹查事件。

墨西哥針對政治人物的槍擊案近年大幅增加，根據德國之聲廣播電台報道，2018年墨西哥總統大選期間有逾130名政治人物被殺，而上屆的2012年大選只有9宗同類案件。

Condeno enérgicamente el ataque contra el Presidente Municipal de Tlaxiaco. Solicité una exhaustiva investigación al Fiscal General y éste me informa que ya tiene detenido al probable autor del homicidio. Expreso mi pésame a los familiares y al pueblo de Tlaxiaco. — Alejandro Murat (@alejandromurat) January 1, 2019

（綜合報道）