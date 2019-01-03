【一分鐘看世界】NASA探索天涯海角、巴西版特朗普、印度最強人鏈

早晨，今天是1月3日，星期四。
另一個清涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
太陽系的「天涯海角」
美國太空總署探測船「新視野號」周二（1日）成功飛越距離地球最遠的太陽系邊緣、形狀可能像保齡球樽或者是未剝殼的花生，名為「天涯海角」（Ultima Thule）的小行星，為史上最遙遠的一次星際邂逅。這亦是為人類研究太陽系起源帶來重要啟示……（按此閱讀更多）
NASA「新視野號」：美國太空總署（NASA）太空船「新視野號」（New Horizons）周二（1日）成功飛越距離地球最遠的太陽系邊緣、名為「天涯海角」（Ultima Thule）的小行星。圖為NASA早前發放的預想圖。（視覺中國）
「巴西特朗普」誓讓國家更強大？
巴西新總統博爾索納羅元旦日就職，吸引數以萬計民眾到首都巴西利亞觀禮，當日其中一個亮點是博爾索納羅的妻子以手語演講。而他發表演說時承諾擺脫社會主義，改善經濟。不過要成功改革國家，這位有「巴西特朗普」之稱的新總統將面對多重困難……（按此閱讀更多）
博爾索納羅向觀禮民眾發表首次總統講話，他誓言要打擊政壇貪污、暴力等問題，同時改善低迷多年的經濟（VCG）
印度平權人鏈
印度一個寺廟長年禁止10至50歲的女性入內參拜，最高法院去年裁決推翻該禁令，但仍有不滿判決的人到場阻止婦女內進。結果惹來當地左翼執政聯盟發起爭取「入廟權」，更宣稱有數百萬婦女組成超過600公里的平權人鏈……（按此閱讀更多）
Facebook防自殺系統有隱憂？
Facebook為了防止用戶自殺，在全球多地設立自殺警報系統，利用人工智能偵測有可能輕生的用戶，及早通知警方，更稱已經發現數以千計個案。但有專家認為，該系統可能帶來私隱等問題……（按此閱讀更多）
平壤的來信
美國總統特朗普周三（2日）表示，收到朝鮮領袖金正恩的信件。他表示雙方已經有一段良好的關係，更認為下一個「特金會」會盡快舉行……（按此閱讀更多）
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