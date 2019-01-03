特朗普大讚「軍備好買家」　關於美署理防長沙納漢的5件事

美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）周二（1月1日）就任，雖然名義上只是暫時性質，但有指總統特朗普屬意的防長人選都婉拒，特朗普表明沙納漢有可能會代任一段時間。 沙納漢原本已是五角大樓二把手，位居副國防部長。路透社引述官員指，沙納漢是由剛剛提早「收拾包袱」離職的馬蒂斯（James Mattis）一手提攜。馬蒂斯並高度評價他。究竟這位新防長的背景有什麼值得關注？

零軍事經驗的政界素人

56歲沙納漢商界出身，2017年空降為副防長之前，從來未曾在美軍服務過，缺乏戰場經驗，也甚少外交及政府工作經驗。出任副防長期間，他主要負責國防部內部改革以及管理部門開支。

沙納漢接受訪問時提到新任務，認為自己首要工作就是要落實馬蒂斯2018年發表的《國防戰略報告》（National Defense Strategy）及推動改革，「推動系統性變革 ，重組這機構，以提高我們的作戰能力、聯盟和改革方面的表現。」

美國署理防長上任：沙納漢是商界出身，零軍事經驗的他2017年獲委任為副防長，主要負責內部改革及管理開支。（路透社）

任職波音公司逾30載

沙納漢雖然缺乏前線的軍事經驗，但不代表他對國防運作毫無瞭解，因為他在飛機製造商波音公司工作30多年期間，除了管理多款型號商用飛機的發展之外，亦參與多項與國防部的合作，包括軍用直升機、導彈防禦系統、機載雷射武器系統等計劃，至2016年4月更升任波音的高級副總裁。

父親教服務重於個人

沙納漢的父親是參與過越戰的退役老兵。沙納漢2017年出席一個關於越戰紀錄片的活動時透露，自己對戰爭的認識很大程度來自父親以及他的同袍，他說成長時期從他們口中聽過一些戰時故事。

他出席參議院任命聽證會期間，再次歸功於老父的教導，指他是以「先服務後自我」的美國價值觀養育自己及弟弟。

美國署理防長上任：沙納漢（右）2017年空降國防部出任要職，據指是由前任防長馬蒂斯（左）一手提攜。負責「太空部隊」計劃的沙納漢亦獲有份大力推動這項目的副總統彭斯（中）欣賞。（VGC）

特朗普讚賞買軍備能力

儘管特朗普不滿馬蒂斯，但他對沙納漢則讚譽有加，稱對方是個購買軍備的「好買家」。他認為沙納漢對於「傾生意」、即談判國防合約展示出興趣，而不似馬蒂斯興趣缺缺。

加上特朗普新成立的「太空部隊」，計劃草案就是由沙納漢負責，自然為沙納漢加分不少。他更不時跟特朗普及副總統彭斯（Mike Pence）為此見面。不過當然，特朗普習慣一開始將愛將捧上天，不和時亦不吝啬狠批言詞。因此外界亦關注這段蜜月期可以維持多久。

共和黨元老麥凱恩嗤之以鼻

沙納漢雖然備受特朗普看重，但共和黨內部被視為軍事經驗最資深的已故參議員麥凱恩（John McCain）就對他有保留。

軍人出身、生前出任參議院軍事委員會主席的麥凱恩曾反對沙納漢出任國防部領導層，除了不滿他沒有軍事經驗，麥凱恩亦質疑其軍事工業背景。他一直反對國防供應商高層轉職國防部要職。不過2017年參議院仍然最終以大比數通過沙納漢的副防長任命。

（綜合報道）