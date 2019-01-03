美國民主黨接掌眾議院　宣誓過後有何「重要任務」？

美國第116屆眾議院當地時間周四（3日）中午開始就職儀式，一眾議員正式宣誓就任。民主黨時隔8年後再次執掌眾院，選出議長之後，將着手處理華府停擺和制訂新規則等，當然，還會爭取披露總統特朗普（Donald Trump）的稅單，把此「重要任務」列入本屆首份眾議院法案「H.R.1」中。

眾議院共有435個席位，民主黨於2018年中期選舉奪得235席，成為多數黨。共和黨則有199席，另有1席暫時懸空。

民主黨的第一件事，預料是推舉資深黨員佩洛西（Nancy Pelosi）第2度出任眾議院議長（Speaker of House of Representatives）。然後，連續就任最長時間的眾議員將監督議長宣誓，其餘議員的宣誓再交由議長監督。

民主黨接掌眾議院：美國史上首位眾議院議長的佩洛西預料會再獲民主黨人推舉，成為第116屆眾院議長。（路透社）

置頂任務：解決政府停擺

聯邦政府已持續停擺逾12日，民主黨人的當務之急就是盡快通過撥款方案。他們提出兩個撥款議案，第一是包括13億美元改善邊境保安的費用、能讓國土安全部營運至2月8日的臨時撥款；另一個撥款議案則包括另外6項法案，撥款予農業部和內政部等部門，預計可供它們運作至9月30日財政年度完結。

惟特朗普堅持採取包括興建美墨圍牆資金的56億美元撥款方案，他又威脅如果眾議院不同意便會任由政府停擺。而即使眾院通過上述兩個撥款議案，相信也過不了共和黨佔多數的參議院。目前兩黨仍在談判。

民主黨接掌眾議院：美國聯邦政府已連續停擺多日，民主黨當務之急是盡快透過撥款，維持政府運作。（路透社）

尋求披露特朗普10年稅單

民主黨執掌眾議院後，可利用委員會作出傳召和召開聽證會以調查特朗普，當中備受關注的有特朗普的稅務狀況，以及他一直不願公開的10年稅務文件。

美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名知情人士透露，民主黨計劃在新法案提出，要求總統候選人需馬上披露過去10年的報稅表，並在聯邦選舉委員會網站上展示公眾。這明顯針對2020年有意競逐連任總統的特朗普。

民主黨注意到這條款難以闖過參議院一關，所以亦計劃通過籌款委員會（Ways and Means Committee），藉國內收入署（Internal Revenue Service）部分隱晦的規則，向美國財政部提出查看特朗普10年稅務文件的要求。

民主黨接掌眾議院：特朗普一直不願公開10年來的稅務文件，而民主黨則希望可以翻開這些紀錄，調查總統有否涉及避稅等等。（路透社）

制定新規則 為奧巴馬醫保辯護

外界預料民主黨會制定新規則，務求在眾議院內推行「新作風」。當中包括要求法案投票前需經過委員會審議和禁止議員成為公司董事會成員等等。新規則還包括准許議員在議事廳內配戴頭巾，以方便新任的穆斯林議員奧馬爾（Ilhan Omar）。

奧巴馬醫保12月被德州聯邦法官裁定為違憲，外界預料民主黨會就此發聲，考慮決議就醫保作出辯護。另外，有關競選財務改革和再生能源投資的議題也會是民主黨關注的事項。

（綜合報道）