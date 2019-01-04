加拿大：「孟晚舟事件」以來　13公民中國被捕8人獲釋

華為副董事長孟晚舟12月1日於溫哥華被捕，觸發中美加外交風波。加拿大政府官員周四（3日）表示，自孟晚舟事件以來，共有13名加拿大公民於中國被捕，其中最少8人已獲釋。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）周四接獲加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人貝魯布（Guillaume Bérubé）回應指，自2018年12月1日孟晚舟被捕以來，當局留意到有13名加國公民於中國被捕，不包括香港，當中有最少8人已獲釋。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人斯帕弗（Michael Spavor）和女教師麥基弗（Sarah McIver）早前先後在中國被捕，其中僅得麥基弗獲釋返國，其餘二人仍遭拘留接受調查。渥太華未有公開其他在華被捕公民的身份。

加拿大《多倫多星報》12月20日引述官員消息報道，目前約有200名加國人因不同原因在中國被拘留。報道指，近年未有跡象顯示在華被捕加國公民數字有上升或下跌的趨勢。

美國國務院周四（3日）發出對中國的最新旅遊警報，指北京當局隨意執法，因此呼籲到當地的國民需加防範，同時或令兩國關係再次陷入緊張。

（環球郵報）