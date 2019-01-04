佩洛西質疑唔夠Man　特朗普少有「唔還拖」　敬三分定買佢怕？

美國民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）周四（3日）再創歷史，再次當選眾議院議長。她將帶領民主黨跟特朗普政府打一場硬仗。 佩洛西連日來多次奔走白宮，遊說特朗普放棄美墨圍牆撥款。作為談判室內唯一女性，她表現未有退縮，多番挑戰特朗普言論，事後更質疑特朗普是因「男子氣慨」意氣用事。 罕見的是，特朗普一反「有仇必報」的常態，未有在Twitter指名道姓攻擊她。《華盛頓郵報》分析指，特朗普似乎敬佩洛西三分。他身邊親信透露，佩洛西是特朗普少有給予甚高評價的政敵。

佩洛西再任議長：美國眾議院1月4日投票通過由民主黨的佩洛西出任2019至2020年度議長，是她第二度出任這個職位，同時象徵民主黨相隔8年重奪眾議院控制權。（路透社）

曾慷慨解囊捐錢予佩洛西

美國政治新聞網站Politico分析指出，過去兩年佩洛西及特朗普兩人互動不算多。兩人最早期接觸可以追溯至2000年初，她當時造訪特朗普大樓籌募選舉經費，獲當時還是民主黨人的特朗普大方答應。

特朗普2016年當選總統後，曾致電佩洛西，稱讚她出色的領導才能。他在通話中說道：「你是一個幹實事的人，比任何人都要好。」他更主動提到自己曾經捐款支持她並說：「我曾是你的支持者」。

中期選舉民主黨重奪眾議院控制權後，特朗普亦發文支持她出任議長，還說可以要共和黨人投票支持她：「我可以為佩洛西爭取她想要的票數，要多少就有多少。」及至近期兩人為圍牆撥款問題頻頻一同亮相，佩洛西毫不客氣公開駁斥特朗普，後者仍然未有在Twitter開名炮轟。

佩洛西再任議長：因應聯邦政府局部停擺，民主黨領袖佩洛西（右）及舒默（左）頻頻到白宮舌戰特朗普。特朗普身邊親信透露，佩洛西是特朗普少有評價甚高的政敵。（路透社）

出於敬重 特朗普罵不還口？

兩人12月11日在電視直播中為圍牆撥款問題激辯。特朗普寸步不讓，事後據指佩洛西向黨友形容，對方似是為了「男子氣慨」（manhood thing）而執意建牆，更質疑他根本跟「男子氣慨」扯不上關係。這番言論事後引起政界熱。

而少有的是，一向對自己「雄性」特質十分自信、曾強調自己的手指以及其他部位一樣「不小」的特朗普，面對佩洛西指他不夠「男人」，他未有還擊，僅廣泛地批評民主黨人。

Politico引述特朗普黨友、共和黨眾議員米道斯（Mark Meadows）指出，他之所以放佩洛西一馬，是認為這名美國史上首名女議長是強而有力的對手（worthy adversary），欽佩她的政治手腕以及談判技巧，因此不願意跟對方發生個人衝突。

相比其他民主黨人，特朗普一直待佩洛西「不薄」，而且暫時未為她安一個花名，例如「Cryin」（哭哭啼啼的）舒默（Chuck Schumer）和「low IQ」（低智商的）沃特斯（Maxine Waters）等外號，就是出自特朗普手筆。他對佩洛西如此克制，《華盛頓郵報》評論認為，除了可能是特朗普敬重強人的個人傾向之外，相信背後亦有實際政治考慮。

佩洛西再任議長：12月11日，特朗普邀請民主黨領袖到白宮為圍牆撥款問題談判，期間在電視直播下，佩洛西激辯特朗普。事後她形容對方是為了「男人氣慨」才執意要興建圍牆。（路透社）

佩洛西手執大權成拉攏對象

作為議長，佩洛西在通俄門調查、彈劾決定都有一定影響力，加上未來兩年，特朗普極需要對方的協助，爭取通過各大重要議案，為自己連任留下政績，因此亦是他顧忌對方三分的理由。

78歲的佩洛西出身政治世家，父兄都是政客，丈夫是富商。她1987年以47歲之齡競選國會議席，成為加州眾議員，一做就是32年，2007年更當選史上首位眾院女議長。這次再度出任此要職，她表明沒幻想過與特朗普交手是易事，但亦強調不會因為政治因素而避開彈劾特朗普。

雖然特朗普暫時對她仍是恭敬有加，但他為人一向反覆，今日可以將一個人捧上天，明日可以對其任意踐踏。隨着兩黨分歧越鬧愈深，他對佩洛西的「禮遇」能持續多久，仍然有待觀望。

（綜合報道）