【中美貿易戰】知識產權與5G網絡　中國難以讓步的談判關鍵？

由美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）率領的代表團周日（6日）抵達北京，準備進行自2018年12月「習特會」後首場中美貿易談判，也為「停戰期」磋商揭開序幕。 華府長期針對知識產權與5G無線網絡發展，有學者認為，這兩項議題與中國作為「監控型國家」（regulatory state）及其全球化的政策有關，短時間內難以期望中國會為此讓步。這亦令知識產權與5G無線網絡成為談判中比較棘手的問題之一。

知識產權

美國指控中國強制美國企業分享敏感科技，以及盜竊知識產權。華府希望中方在處理技術轉移、知識財產保護、網絡盜竊等問題上能作出「結構性轉變」。

中國在「習特會」後發布一系列針對措施，包括限制涉及知識產權盜竊的公司領取國家資助、草擬法例防止技術轉移，以及開設最高人民法院知識產權法等等。然而這些措施真的是「結構性轉變」嗎？

美國天普大學（Temple University）政治科學系助理教授薛英月（Roselyn Hsueh）1月3日在《華盛頓郵報》撰文指出，中國部分的全球化策略是以「監控型國家」來實行，而北京或不會為貿易戰而改變這做法。

她指出，中國自1990年代開放外國投資以來，北京政府便一直有系統地「重新監控」（re-regulated）各部門，故意地實行經濟和國家的操縱工具，用以擴充國家技術基礎、推銷本地工業和提升國家安全。這些政策的背後牽涉許多知識產權和技術轉讓的問題，而美國正是要求北京放棄這種運作模式。

中美貿易戰：華為作為中國最大的電信零件生產商，近年銳意發展5G無線網絡的產業。美國及其盟友懷疑公司為中國從事間諜活動。（路透社）

華為與5G網絡

中國最大電信零件生產商華為近年銳意發展5G無線網絡，惹來西方國家懷疑。美國及其盟友指控華為從事國家支援的間諜活動，華府甚至藉加拿大拘捕公司副董事長孟晚舟。

從華為與5G網絡的事件上可見，西方國家對華失去信任，因此要在此議題上達成共識絕非易事。《華郵》的文章指出，當年中國發展3G和4G網絡時，要求外國公司如西門子（Siemens）與本地公司合資，轉移它們的技術至本地供應商，而外國投資者也必須利用中國的內容製造產品，並跟從中國特殊的技術標準。透過這種模式，最終令中國發展出自己專屬的電信網絡標準。

如今中國大力發展電信業務，中國公司甚至獲得5G網絡約10%必需的知識產權。雖然5G網絡和華為將會成為此輪談判的關鍵之一，但文章認為，北京反而會以5G無線網絡標準作為籌碼，透過與世界各地的電信商和晶片商等合作，擴充中國在5G網絡發展的優勢，使貿易戰的形勢變得更複雜。

（華盛頓郵報／彭博社）