【中美貿易戰】談判成功與否　取決於七大關鍵問題

美國副貿易代表格里什（Jeffrey Greeish）率領代表團周一至周二（7日至8日）訪華，與中方經貿代表團於北京舉行副部級貿易談判，同時也是自兩國領袖2018年12月1日達成90天貿易戰休戰協議以來，雙方首場面對面會談。彭博社報道，北京與華盛頓這次談判成功與否，取決於以下7大議題。

知識產權

知識產權問題一直是中美貿易爭端的核心問題，華府指控中國強制美國企業分享敏感科技及盜竊知識產權。目前，中國已宣布一系列針對竊取知識產權的懲罰措施，並草擬法案防止強制性技術轉移，預計談判重點將聚焦於細節執行。

華為與5G

中國最大電信零件生產商華為近年銳意發展第五代通訊技術（5G），並擁有多項5G科技的全球性專利權，但美國已禁止政府採購華為產品，並敦促其他國家跟隨做法。另外，華為副董事長孟晚舟被捕案，亦可能成為主要議題。

中美貿易談判：中國與美國1月7日至8日於北京舉行副部級貿易談判，預料華為5G技術及副董事長孟晚舟被捕案或成為雙方主要議題之一。（視覺中國）

「中國製造2025」

「中國製造2025」計劃被認為是中美貿易戰的磨擦重點，近來時有傳出「中國讓步」的風聲。彭博社引述消息人士稱，若有助中美雙方達成貿易協議，北京或願意修訂「中國製造2025」計劃，甚至可能將部分計劃延後10年。

中美貿易談判：彭博社引述消息稱，若有利於達成中美貿易協議，北京或會修訂「中國製造2025」計劃。（視覺中國）

能源

這是中美兩國能夠共造「雙贏」的領域。北京已開始恢復採購美國液化天然氣（LNG），華府亦希望中國業者未來擴大LNG設施投資，並恢復進口美國原油。

農產品

自中美貿易戰開打以來，美國出口至中國的農產品數量劇減，令當地農民苦不堪言。投資者將密切關注中國是否會取消對黃豆、玉米、棉花、高粱及豬肉徵收報復性關稅，並開放進口美國稻米及家禽。中國已下單採購美國黃豆。

中美貿易談判：美國希望中國取消對該國農產品徵收報復性關稅。中國最近亦下單採購美國黃豆。但如果談判破裂，中國可能會取消訂單。（視覺中國）

汽車關稅

中國對美國汽車加徵25%報復性關稅，但為落實「習特會」共識，中方1月1日至3月31日暫停對美國的汽車及零部件加徵關稅。美方尋求進一步下調。

開放銀行市場

中國承諾以漸進方式，允許外資銀行在國內合資金融機構擁有過半股權。瑞士聯合銀行集團（UBS Group AG）2018年11月成爲首家通過增持股權，實現控股合資證券公司的外資金融機構。

（彭博社）