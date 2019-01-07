【中美貿易戰】美方代表團進入商務部　磋商正式開始

美國貿易代表團周一（7日）早上9時抵達中國北京商務部大樓，為期兩日的中美副部長級經貿磋商正式展開，也是繼兩國領袖2018年12月1日達成90天貿易戰停戰協議以來，雙方首場面對面會談。

據北京青年日報記者所見，一輛設有美國國旗和掛上使館牌照的轎車，與10多輛汽車在早上8時50分從商務部的東門進入。中美兩國元首2018年12月於阿根廷會晤達成共識，而雙方代表團將討論如何實行有關共識。

在這次副部長級會談中，美方派出副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）、貿易代表署負責農業的首席談判官杜德（Gregg Doud）、農業部負責貿易及對外農業事務的副部長麥金尼（Ted McKinney）、商務部負責國際貿易的副部長卡普蘭（Gilbert B. Kaplan）、能源部負責石化能源的助理部長溫貝里（Steven Winberg），以及財政部負責國際事務的副部長馬爾帕斯（David Malpass）負責談判。

中美貿易戰：中美兩國元首在阿根廷G20峰會上達成為期90日貿易停戰協議。（路透社）

中美兩國2018年12月1日在二十國集團（G20）峰會上達成90日的貿易停戰協議。除了總統特朗普（Donald Trump）外，當時美方列席的部份官員包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）和庫德洛（Larry Kudlow），以及白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）等等。

至於在2018年8月的中美第五輪經貿磋商中，這次有份隨行的財政部副部長馬爾帕斯是當時代表團帶頭人，負責與中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文談判。

回顧中美雙方2018年2至6月共4輪的談判中，美方都會派出整個經貿團隊。例如在5月談判的7人名單中，參與者包括姆努欽、萊特希澤、納瓦羅和庫德洛，還有商務部部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮國家經濟委員會幕僚艾森斯塔特（Everett Eissenstat）和美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。

（綜合報道）