回顧中美貿易戰　過去9個月談判進程跌宕起伏

中美貿易磨擦持續超過9個月，雙方經過多輪談判磋商仍未能達成最終協議。中美兩國代表團於周一至周二（7日至8日）舉行副部長級別的經貿磋商，是繼兩國元首2018年12月達成90日停戰協議後的首次會談。 到底這場貿易戰的火頭從何處燃起，期間又發生過什麼？《香港01》現為讀者整合中美貿易紛爭的來龍去脈。

特朗普當選

美國總統特朗普（Donald Trump）在貿易戰中佔據重要角色。他在2016年競選期間不時猛烈抨擊中國，揚言要向中國徵稅。他當選後以候任總統身份，破例與台灣總統蔡英文通電話，中美關係一度緊張。

2017年2月兩國領導人首次通電話，特朗普表示同意恪守一中政策，中美關係得以緩和。

中美貿易戰：特朗普從競選到當選美國總統，一直打着「美國優先」旗號，而且不時猛烈抨擊中國。（路透社）

海湖莊園習特會

特朗普2017年4月6日至7日在海湖莊園（Mar-a-Lago estate）與中國國家主席習近平會晤，中美兩國同意展開「百日計劃」改善美國對華貿易逆差。

事隔不足1月，特朗普在習近平結束訪美後簽署行政命令，以國家安全為由指示商務部調查中國和其他國家進口到美國的鋼鐵。

中美貿易戰：習近平2017年4月訪美，與特朗普在海湖莊園內散步。（路透社）

特朗普訪華

特朗普與習近平7月8日在G20峰會結束後再度會面，強調中美經濟合作百日計劃取得重要進展。不過華府在8月18日卻正式啟動針對中國知識產權政策的「301條款調查」。中國商務部批評美國無視世界貿易組織（WTO）的規則，是單邊主義和保護主義的表現，對此表示強烈不滿。

特朗普11月8日首次訪華，他呼籲繼續改善中美貿易關係，指中美貿易差距雖然愈拉愈闊，但他「不怪中國」，並形容與習近平的關係是「偉大的關係」；習近平強調中國會變得更開放透明，歡迎美國企業參與中國「一帶一路」計劃。

中美貿易戰：特朗普2017年11月8日首次訪華，期間與習近平一同在故宮內看戲曲。（路透社）

國家安全戰略報告

特朗普返國後，在12月18日發表上台後首份《國家安全戰略報告》，批評中國搞經濟侵略。2018年1月，美國商務部連續呈交多份鋼材及鋁行業的「232調查」報告至白宮。

特朗普順勢而上，在1月23日率先向太陽能板和洗衣機開刀，並對前者徵收30%的關稅，當中有不少是來自中國。面對華府頻頻發難，中央政治局委員兼副總理劉鶴急急在2月27日赴美協商。

中美貿易戰：特朗普上台後發表的首份《國家安全戰略報告》批評中國搞經濟侵略。（路透社）

貿易戰正式開打

2018年3月22日，特朗普簽署備忘錄，並宣布依據《1974年貿易法》的「301條款」，指示美國貿易代表辦公室（USTR）向從中國進口總值600億美元（約4,708億港元）的商品徵收關稅，以懲罰中方侵犯美國知識產權。

美方打響貿易戰第一槍後，兩國便展開一連串「關稅駁火」。中國商務部4月2日公布對水果及豬肉等128項美國商品徵收15%至25%關稅；美方3日發布「301制裁」清單，針對中國進口的1333項共值500億美元的商品加徵25%的關稅，瞄準了「中國製造2025」和部分高科技的商品。中國4日再度出招，祭出美國大豆及汽車等106項商品，向它們加徵25%關稅。

特朗普4月5日威脅會把貿易戰升級，對1000億美元的中國貨徵收額外關稅，以回應中方的報復；中國官媒《環球時報》在貿戰打響後發表社評，表示「不想打但不怕打」貿易戰。外交部發言人華春瑩也曾表示，中方會「會奉陪到底」。

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中美貿易戰：中國對美國大豆徵收25%關稅，美國農民在貿易戰中首當其衝。（路透社）

貿易談判展開

美國貿易代表團5月3日到訪中國就展開磋商，提出的8大貿易要求，惟雙方未達成任何協議；劉鶴率領的中方代表團同月15日到美國磋商，並發表聯合聲明。

中美貿易戰再度升溫，特朗普6月15日再宣布向500億美元中國商品加徵25%關稅；中方聲言還擊。

美國對華徵稅清單第一部分7月6日正式生效，先對價值340億美元的中國進口商品課徵25%關稅，再在8月23日開始對剩下的160億美元商品徵稅；中方同步反擊。雙方8月22日一度重啟貿易但談判沒有成果。

中美貿易戰：美國派代表團在6月到北京，與中方展開貿易談判。中國副總理劉鶴在釣魚臺國賓館迎接美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（路透社）

美國再加徵2000億

特朗普9月24日再對2000億美元中國貨品徵收10%關稅；中國商務部同步還擊，對600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅，並且向世界貿易組織（WTO）就此追加起訴，再取消9月底與美國的貿易談判，使中美貿易談判陷入僵局。

阿根廷G20習特會

2018年11月，兩國談判才再現曙光。中美雙方證實，兩國元首11月中通話後，雙方已恢復經貿領域高層接觸。12月1日，習近平與特朗普趁二十國集團（G20）峰會期間舉行首腦會談。

「習特會」結束後，白宮發聲明指出，兩國同意在為期90日內展開關於強迫技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網絡入侵和偷竊等各方面的結構性改變談判。中方表示，美國同意對中國2000億美元產品維持徵收10%的關稅，而非早前決定的25%。

中美貿易戰：國家主席習近平與美國總統特朗普12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共晉晚餐，會議長達兩個半小時。（路透社）

90日停戰期間重啟談判

美國代表團2019年1月7日與中方展開為期兩日的副部長級經貿磋商，為雙方在90日停戰期內的談判揭開序幕。外界預料雙方會聚焦農業和能源的採購等議題。

特朗普對談判感到樂觀：「中美貿易談判進展很好，我真的相信北京希望達成協議。」中國外交部則表示，願意在平等基礎上解決貿易爭端。

（綜合報道）