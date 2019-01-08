沙特少女堅拒與家人團聚　獲聯合國難民署保護暫離曼谷機場

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）稱遭家人虐待，乘坐飛機前往澳洲，她在泰國曼谷機場轉機時，遭沙特官員沒收護照並扣留。泰國移民局原定周一（7日）將她送往科威特與家人會合，但被她拒絕，更將自己反鎖在酒店房間內。最終獲聯合國難民署（UNHCR）出面，暫時為她提供保護。

英國廣播公司（BBC）報道，泰國移民局長局長蘇拉凱（Surachate Hakparn）在周一晚上證實奎農已經獲准入境，並在聯合國難民署官員陪同下離開曼谷機場。他較早前表示，奎農已經身處泰國的主權範圍內，沒有人或使館人員可以強迫她到任何地方，又指泰國是個微笑之國，他們不會把其他人送死。

蘇拉凱亦提到，他會在周二（8日）與沙特官員會面，解釋泰國政府的決定。

奎農於Twitter留言，表示自己已經取回護照，但得知父親已經飛抵曼谷，因此令她感到憂慮和驚恐。不過指現時在聯合國人員的保護下，自己感到安心。

奎農上周六（5日）傍晚抵達泰國曼谷機場，準備轉機往澳洲。一名沙特大使館職員走到她跟前，當場沒收她的護照及機票。沙特和泰國官員曾說，她會在周一登上前往科威特的飛機，她的父兄會在當地等她。

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back🙏🏻❤️ pic.twitter.com/pQER7HDVi7 — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) 2019年1月7日

（英國廣播公司）