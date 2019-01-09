美政府局部停擺期間照退稅　特朗普扭轉「傳統」掀法律爭議

美國政府局部停擺踏入第3周，雖然總統特朗普（Donald Trump）曾揚言會讓停擺繼續數月甚至數年，但白宮卻在嘗試減輕停擺在各方面的影響，國家稅務局（Internal Revenue Service，IRS）就是其中一例。 白宮周一（7日）指示IRS在停擺期間照常退稅，減少當局與共和黨承受的政治壓力。惟代價可能是特朗普需面對重大的法律風險。

《華盛頓郵報》報道，白宮下令IRS在政府局部停擺時照常退稅，成為迄今扭轉法定先例最戲劇性之舉，這決定也對美國家庭和經濟有巨大影響。

退稅事關重大 牽涉千萬人口

報道指，在2018年1月29日至3月2日的期間，IRS曾向4850萬個家庭退稅逾1470億美元（約1.14萬億港元）。據IRS最新數據顯示，截至2018年11月23日，當局在上一個報稅季節（filing season）開始後一共收到1.54億宗退稅申請，平均每項涉款約2899美元（約2.26萬港元）。

美國財經新聞台（CNBC）指出，雖然當局還未公布報稅日期，但數百萬民眾希望盡早遞交退稅資料，而這些家庭可能需要利用退稅所得的錢，來支付假日債務或增加儲蓄；對低收入人士而言，退稅款項更可能是他們全年拿到最大的一筆現金。

白宮停擺期間照常退稅：美國數以百萬計民眾希望盡早遞交退稅資料，以便更快獲得款項，當中不少家庭更需要藉退稅的錢來償還債務。圖為美國民眾在國稅局位於紐約的辦公室外，排隊等候辦理手續。（路透社）

白宮打破先例 停擺照退稅惹爭議

退稅茲事體大，涉款之多，亦對民生影響甚深，白宮面對龐大公眾壓力下，也得另闢蹊徑維持相關服務。「停擺照退稅」的決定是繼官員改變規例向海岸防衛隊支薪，以及IRS恢復核准房貸申請等等後，白宮推翻現行法律和打破先例的最新例子。

白宮表示，將調整稅局管理方式，尋求改變應對商業和公眾團體投訴的運作，並計劃在無撥款情況下召回12%的IRS員工繼續上班。惟這亦意味稅局部分功能，例如回應納稅人問題的服務會受影響。

更重要的是，白宮署理預算總監沃特（Russell Vought）解釋新計劃時表示將一改慣例，在停擺期間照常退稅，並可能動用一筆「無限期撥款」作為退稅款項。這番話雖然釋除一般公眾疑慮，也有助減輕特朗普政府因停擺而造成的政治壓力，但卻引發法律爭議。

白宮停擺期間照常退稅：根據《反超支法案》的詮釋，國稅局以往都強調不得在華府停擺期間進行退稅。（路透社）

有違《反超支法案》 華府或會受罰

彭博社報指出，基於《反超支法案》（Antideficiency Act）的詮釋，IRS以往都強調不得在華府停擺期間進行退稅。該法案列明為保障國民生命和財產，政府在停擺時可做事項的種類。

奧巴馬時期任職預算局顧問部門的伯杰（Sam Berger）表示，特朗普政府的決定逆轉多年的先例並違反《法案》。那是聯邦政府機構不得動用未經國會審批之款項的法例。

伯杰解釋國稅局的情況是，「這裏有一大筆錢可用於退稅，但沒有一筆用來『做支付退稅工作』的錢」。他稱，特朗普政府的行為可能會被視為違反《法案》，或會伴隨罰款和刑罰。

停擺弊病漸露 部門被視忽視民生

華府停擺亂局持續，不但在國稅局掀起法律爭議，亦有部門被指僅對有錢賺的事情「上心」，忽略民生需要。

環保倡議組織Western Watersheds Project指出，土地管理局（Bureau of Land Management）在政府停擺期間允許數個州份有關石油和燃氣的鑽探和勘探申請，卻關掉公眾廁所、旅客中心和燈塔，質疑當局只顧賺錢。惟局方回覆指，有關許可是「撥款失效時獲得豁免的活動」。

（綜合報道）