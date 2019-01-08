美政府續停擺　白宮官員「派定心丸」：將如期退稅

美國聯邦政府繼續局部停擺，部分民眾擔心情況持續將影響退稅。政府官員周一（7日）釋除公眾疑慮，表示納稅人將如期收到退稅款項。

白宮署理預算總監任沃特（Russell Vought）表示，將會修改現有慣例，使民眾可以如期收取退稅的款項。他又指，當局可動用一筆「無限期撥款」向民眾退稅，形容會如總統特朗普所言，將政府停擺對市民的影響減到最低。

財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與籌款委員會（Ways and Means Committee）主席尼爾（Richard E. Neal）通話後表示，政府將召回大量被迫休假的稅務局（Internal Revenue Service）職員回到崗位工作，協助處理退稅。而當局亦會準時在1月底啟動申領退稅程序，屆時會有足夠職員接聽六成至七成民眾有關查詢稅務的來電。

稅務局同日確認，將於1月28日啟動申領退稅程序。

數以百萬計的美國民眾會在年初申領退稅。2018年，退稅開始首周就有1800萬人申請退稅，其中有超過600萬人獲得退稅，總值126億美元（約986億港元），平均每人獲發還2035美元（約1.6萬港元）。

（美聯社／紐約時報）