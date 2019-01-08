頒緊急狀態令繞過國會建牆可行嗎？　特朗普恐面臨法律挑戰

美國國會就撥款興建美墨圍牆一事爭持不下，未能如期通過開支法案，導致聯邦政府局部停擺逾兩周。 總統特朗普曾揚言，會讓政府局部停擺數月甚至數年，甚至威脅頒布緊急狀態令，繞過國會興建圍牆。 美國憲法中，總統真的有權這樣做嗎？背後又帶有甚麼潛在後果？

根據美國憲法，政府開支和制定新政由國會全權負責。總統只有在緊急狀態下，方可繞過國會直接下達指令。

1976年生效的《國家緊急法》（National Emergencies Act）賦予國會相關監察總統的權力。總統決定國家進入緊急狀態後，必須通知國會和公眾。國會有權推翻緊急狀態令，但須獲參眾兩院同意。目前兩院分屬民主共和兩黨，恐怕亦難以在此事上有共識。

就目前情況而言，特朗普可能會動用美國法典第10卷（Title 10 of the United States Code）第2808條。根據條文，如總統宣布緊急狀態需要動用武裝部隊，國防部可以進行軍事建設項目，並允許軍事部門首長進行相關建設，用以支援武裝部隊。換言之，當局可以興建特朗普夢寐以求的美墨圍牆。

哈佛法學院（Harvard Law School）憲法教授Mark Tushnet坦言，用頒緊急狀態令的方式繞過國會建牆雖然進取，但並非違法。在法律角度而言，特朗普有權這樣做，但他形容，這樣的做法超出既往的界線。

美墨圍牆：大批來自中美洲國家的難民接連北上，希望到美國尋求庇護。特朗普自競選總統以來已揚言要建牆杜絕非法移民。（路透社）

但頒令建牆仍有可能會引發連串法律訴訟。除了挑戰總統權力之外，外界亦可從質疑邊境問題是否真的構成緊急狀態方面入手。智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）國防預算專家哈里森（Todd Harrison）指，邊境安全問題從本質而言僅為執法問題，並不需要動用到軍隊。他認為以此理由宣布進入緊急狀態的法律理據薄弱，最終必會因此對簿公堂。

參議院軍事委員會成員、民主黨參議員里德（Jack Reed）亦指，特朗普如動用第2808條將會是不恰當。他表示，美國現時並非與墨西哥開戰，圍牆亦非能發揮國防部的核心功能。甚至在五角大廈最新的國防策略中，亦未有提到南部邊境為優先考慮的重點。

即使特朗普頒令建牆，他亦面臨一個實際問題：錢從何來？可行的方法就是從其他已獲國會通過的撥款中「集資」。國會通過向聯邦機構的撥款中，部分資金未有清楚列明運用的優先次序。特朗普因而可以從中集結資金建牆，避免動用撥作特定用途的資金，以防僭越國會權力範圍。

（路透社／美聯社）