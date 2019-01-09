特朗普：非法移民令所有美國人受害　移民問題為危機核心

美國總統特朗普當地時間周二（8日）晚上9時發表全國電視講話，闡述美墨邊境現況，並繼續遊說民眾支持興建美墨圍牆。 特朗普指，南部邊境的安全問題愈來愈嚴重，形容移民問題為「危機核心」。他重申，希望獲國會撥款57億美元（約447億港元）建牆，但提到願意應民主黨要求以鋼圍欄替代混凝土牆。

特朗普在白宮橢圓形辦公室向民眾發表近10分鐘的講話。他形容在美墨邊境的「人道和安全危機」愈來愈嚴重，所有美國人都因不受控的非法移民問題受害，斥問題令公共資源變得緊張，又導致職位和薪金減少。

特朗普重申，希望獲國會撥款57億美元建牆，強調很快就可以「回本」，包括可以杜絕每年超過5000億美元（約3.92萬億港元）的毒品流入美國，而美國與墨西哥達成的貿易協議，亦可以讓墨西哥間接資助建牆。

他又將政府停擺的責任歸咎於民主黨，批評他們不願意就邊境安全問題撥款。他問道：「在國會履行職責之前，我們還必須流下多少美國人的血？」他呼籲民眾向議員反映，形容為是與非、公義與不公義之間的選擇。

特朗普將建牆形容為「愛的行動」，提到其他人包括富有的自由派人士亦會建牆，「不是因為他們討厭牆外的人，而是因為他們愛牆內的人」。

（綜合報道）