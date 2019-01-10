中國官媒報道金正恩訪華　習近平：支持舉行第二次特金會

朝鮮領袖金正恩周三（9日）結束訪華活動後，中國官方媒體周四（10日）報道有關訪問。當中提到中國國家主席習近平支持朝鮮再與美國舉行首腦峰會，並為朝鮮半島實現無核化付出努力。

新華社報道，金正恩表示透過今次訪華，就是希望以兩國建交70週年為契機，就鞏固朝中傳統友誼、加強朝中交流合作和中方交換看法，推動朝中友好關係日益鞏固和發展。

關於朝鮮半島形勢，習近平積極評價朝鮮為維護半島和平穩定、推動實現半島無核化所採取積極措施，表示2018年在中朝兩國及各方的共同努力下，半島問題政治解決進程取得重大進展。他認為半島和平對話的大勢已經形成，談下去並談出成果成為國際社會普遍期待和共識，政治解決半島問題面臨難得的歷史機遇。

習近平強調，中方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持平壤方面與韓國持續改善關係，支持朝美舉行首腦會晤並取得成果，以及支持各方透過對話解決各自合理需求。中國希望朝美可以相向而行，並願意與各方一同努力，為維護半島和平穩定，實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。

金正恩表示，去年朝鮮半島形勢出現緩和，感謝北京方面為此發揮的重要作用。他指朝鮮將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。同時希望各方重視並積極回應朝鮮合理關切，共同全面解決推動半島問題。

（新華社）