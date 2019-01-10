【英國脫歐】協議草案若遭否決　工黨將要求提前大選

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英國下議院下周二（15日）表決脫歐協議草案。最大反對黨工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周四（10日）將會發表演說，英國媒體報道，他會表明如果草案遭否決，將要求提前大選。

首相文翠珊所屬的保守黨反駁指，工黨在脫歐一事上從未提出實際計劃。

郝爾彬將會在韋克菲爾德（Wakefield）發表演說。據工黨事前公開的講稿摘錄，郝爾彬會表明，如草案遭否決，將要求提前大選。他指，如果文翠珊真的對草案非常有信心，就應該提前大選，由民眾投票決定。他形容，提前大選為突破僵局最實際的選擇，也是最民主的方式，並將賦予勝出大選的政黨權利，為英國談判更好的協議。

工黨的策略是首先要求提前大選，如未能成事則會要求舉行二次公投。工黨早前一度未有提到會在何時正式挑戰文翠珊的領導地位，直到周三（9日）影子國際貿易大臣嘉德納（Barry Gardiner）和影子社區大臣關敬賢（Andrew Gwynne）分別確認，如草案遭否決，工黨會隨即向文翠珊政府提出不信任動議。

保守黨主席盧柏敦（Brandon Lewis）回應指，工黨在脫歐一事上從未提出實際計劃，只是在爭論是否要推翻英國民眾的意願，再次舉行公投。

國會周三恢復辯論脫歐協議草案。議會當日表決通過一項議案，假如協議被否決，政府需要在三日內提交新方案，比原定的21日限期大為縮短，意味文翠珊在脫歐上再受挫。

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（路透社／衛報）

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