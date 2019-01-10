剛果民主共和國政壇變天　反對派齊塞克迪勝出大選

剛果民主共和國國家獨立選舉委員會周四（10日）公布大選結果，最終由反對派候選人齊塞克迪（Felix Tshisekedi）勝出。得票率排第二落敗的另一名反對派候選人法尤盧（Martin Fayulu）則質疑結果，形容為一場「選舉政變」。

國家獨立選舉委員會在清晨召開記者會宣布大選結果。主流反對黨民主與社會進步聯盟（Union for Democracy and Social Progress）候選人齊塞克迪獲得38.57%的選票，勝出大選。齊塞克迪向支持者承諾，不會成為單一政治組織或部落的總統，而是要成為剛果人的總統。他又向即將卸任的總統卡比拉（Joseph Kabila）致敬，形容對方為「重要的政治夥伴」。

落敗的另一名反對派候選人法尤盧接受法國國際廣播電台（Radio France Internationale）訪問時直言，選舉結果不反映票箱內藏的真相，形容為一場「選舉政變」。剛果天主教會（CENCO）早前的投票結果顯示，法尤盧得票率較多。

如果立憲法院在未來10天內承認選舉結果，今次將會成為該國獨立以來首次以民主方式轉移權力。1960年，剛果民主共和國脫離比利時獨立，時任總理盧蒙巴（Patrice Lumumba）3個月後在一場政變中遭推翻，並在4個月後被殺。

（路透社／中央社）