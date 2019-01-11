【英國脫歐】文翠珊致電工會領袖　擬拉攏工黨支持草案

英國下議院下周二（15日）表決脫歐協議草案。首相文翠珊周四（10日）分別致電工會「團結」（Unite）秘書長麥勒斯奇（Len McCluskey）和總工會（GMB）秘書長羅奇（Tim Roache）承諾保障工人權益，務求換取工黨議員支持草案。文翠珊發言人形容對話有建設性。

總工會秘書長羅奇表示，很高興文翠珊終於「拿起電話」，但直言草案不夠好：「如果協議真的對工會成員有用，我們的工會將支持，但卻不是。」他認為，現時時間緊迫，應該延長《里斯本條約》第50條（Article 50），將最終決定權交回公眾。

文翠珊本周較早前與部分工黨議員會面。議員要求文翠珊與工會領袖對話，並保障工人權益。據指，政府官員向他們提供意見擬定脫歐協議草案的修正案，並指政府會考慮接受相關修正案。

內閣大臣亦致電工黨議員，繼續爭取支持。有議員曾表示，如果政府接納他們對工人權益和環保議題提出的修正案，會考慮投票支持草案。

最大反對黨工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周四表明，如果草案遭否決，將要求提前大選。他形容，提前大選為突破僵局最實際的選擇，也是最民主的方式，並將賦予勝出大選的政黨權利，為英國談判更好的協議。如無法提前大選，工黨將爭取舉行二次公投。

（英國廣播公司／衛報）