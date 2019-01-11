特朗普不理政府停擺堅持建牆　墨西哥總統懶理　只因呢件事更重要

美國總統特朗普為求興建美墨圍牆，不惜令聯邦政府停擺，甚至頒布緊急狀態，他的堅持可謂讓人錯愕。不過另一邊廂的墨西哥卻似乎沒甚麼動作，即使特朗普直指是墨西哥是美國災難的源頭，總統亦僅淡淡回應，為什麼？

墨西哥自元旦前後出現汽油荒，多個油站汽油短缺無法供應，汽油價格上升。（路透社）

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）周二（9日）回應記者提問表示，他對現時的美墨圍牆爭議不感興趣：「這不在我們的議程中，我想都沒想過，也不想對此發表任何意見。」

選前選後發言大不同

然而至2018年7月大選，洛佩斯可不是這樣說。實際在他勝出大選、當上總統前，曾大力批評美國興建圍牆是損害墨西哥尊嚴，並批評前總統涅托（Enrique Pena Nieto）軟弱，沒有對美國政府擺出強硬態度。

洛佩斯12月接任總統後不久表示興建圍牆是「美國的內部問題」，表明不想理會圍牆事務。他在本月周三（9日）一個記者會上，解釋他的他的態度轉變是因為美國總統「任期很短」，當總統上任後「就要籌備連任」，做政治工作。

洛佩斯稱他的目光更長遠，目標是與美國發展長遠關係。現階段希望能與特朗普政府合作，解決非法移民問題。

洛佩斯稱汽油短距的一個重要原因是汽油遭大量盜竊，自元旦起大批警察騎着單車在市內巡邏。（路透社）

墨西哥出現汽油荒 懶理圍牆

如此截然不同的轉變在墨西哥政壇上惹來不滿，前總統福克斯（Vicente Fox）批評洛佩斯言行不一致，但即使如此，墨西哥市民似乎對洛佩斯的轉軚沒有多大理會，因為墨西哥的汽油荒遠比邊境圍牆的問題急切嚴重。

墨西哥國營油企Pemex早前因煉油設施故障及燃料盜竊，出現汽油荒，政府在元旦日將汽油訂價上調逾20%，觸發大批民眾上街示威，爆發騷亂。多間商店遭搶劫縱火，油站宣布關閉。事件影響6個州份，並逐漸影響各行業。

墨西哥政府決定關閉部分輸油管，着手打擊偷油情況。但有分析指偷油集團與墨西哥犯罪組織扯上關係，並不容易取締。

（華盛頓郵報）