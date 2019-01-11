馬杜羅續任委內瑞拉總統遭抵制　6年新任期難解內憂外患

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周四（10日）在爭議聲中宣誓就職，正式展開第2個六年任期。他2018年在反對黨杯葛下勝出大選，總統地位備受質疑，更引發一連串外交風波，遭到美國制裁。另一邊廂，委內瑞拉近年陷入經濟及人道危機，馬杜羅如今的處境可謂是內憂外患，6年新任期舉步維艱。

委內瑞拉總統馬杜羅1月10在最高法院宣誓就職，展開第二個總統任期。（視覺中國）

現年56歲的馬杜羅曾是已故前總統查韋斯（Hugo Chavez）的副手，他2013年以微弱優勢當選委內瑞拉總統，後因2017年鎮壓反對派而飽受批評。馬杜羅2018年5月在反對黨杯葛下連任總統，再管治委內瑞拉6年至2025年。

經濟困局難以突破

委內瑞拉擁有豐富石油資源，九成以上外匯收入依賴石油出口，惟5年前油價大跌導致債務攀升，又受到美國制裁限制，當地經濟一落千丈。截止2018年4月，該國通脹按年升13,779%，為目前全球通脹最高國家，幾乎人人家中都有百萬、千萬鈔票，但其實都是貧民。

物價飆升、食物及藥物短缺令當地民眾苦不堪言，紛紛逃往鄰近國家。馬杜羅指責美國政府持續制裁，與委國右翼反對派合謀對政府發起「經濟戰」，把國家拖入困境，卻忽略政府管理不善、過分依賴石油才是該國經濟崩潰的致命傷。

隨著外匯儲備減少，委內瑞拉總統馬杜羅政府不斷印鈔，導致國家貨幣玻利瓦爾（Bolivar）大幅貶值，幾乎人人都是「百萬富翁」。（路透社）

不受國際社會認可 總統位難坐穩

委內瑞拉總統選舉不獲大眾認受，美國亦因此再向加拉加斯政府發布新制裁，禁止企業購買委國國債，截斷委內瑞拉所餘無幾的收入來源，令當地經濟雪上加霜。

由巴西、阿根廷等拉丁美洲國家組成的利馬集團（Lima Group）1月4日發表聯合聲明，拒絕承認馬杜羅總統地位。巴拉圭1月10日宣布中止兩國外交關係，秘魯亦決定召回駐委內瑞拉代辦，同時禁止馬杜羅以及100名有關人士入境。

與此同時，委國新一屆國會議長瓜伊多（Juan Guaido）表明不會承認馬杜羅為總統，指大選結果在國內備受譴責和廣泛抵制，同時放話要「篡奪總統職位」。

馬杜羅2018年在反對黨杯葛下勝出大選，不過，拉丁美洲多國和加拿大都不承認馬杜羅第二個任期的合法性，美國更制裁多名委國官員。（視覺中國）

（綜合報道）