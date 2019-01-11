德國多地機場保安罷工爭取加薪　大量航班取消逾10萬旅客受影響

德國服務業聯合工會（Verdi）號召多個機場的保安人員罷工，有約1000名保安人員響應，周四（10日）在杜塞爾多夫（Duesseldorf）、科隆（Cologne）和斯圖加特（Stuttgart）3個地區的機場，643航班被迫取消，11萬旅客受影響。工潮也蔓延至柏林、慕尼黑的機場，柏林有90個航班取消。 工會呼籲在法蘭克福機場工作的保安人員下周二（15日）參與罷工，以爭取加薪。法蘭克福機場是德國最大機場。

在杜塞爾多夫（Duesseldorf）、科隆（Cologne）和斯圖加特（Stuttgart）3個地區的機場，周四（10日）共1,054個定期航班中，逾半航班取消。安檢站出現嚴重延誤，許多乘客都因此受到影響。

工會表示，他們正代表全國2.3萬名安保人員進行加薪談判。下一輪薪酬會談於1月23日舉行。他們要求時薪增加至20歐元（約180港元）。目前他們的時薪約17歐元，在部分德國東部機場的保安人員，時薪更低至14歐元。

德國旅遊協會會長菲比格爾（Norbert Fiebig）批評此次罷工行動，稱這對於度假者和商務旅行者來說是令人難以置信的強制行為，形容就像挾持旅客為人質。

（綜合報道）