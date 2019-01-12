【金正恩訪華】CNBC：朝鮮想加入一帶一路　以獲得中國投資

朝鮮領袖金正恩周一（7日）至周三（9日）第四度訪華，分析相信他是次訪華其中一個原因是想尋求中方協助改善國內經濟。 美國電視台CNBC周五（11日）報道，朝鮮在致力發展經濟之際，亦渴望獲得外國投資，所以平壤當局很想成為中國「一帶一路」計劃一部份。報道指出，雖然中方對此持開放態度，但不太可能在短期內讓朝鮮加入。

金正恩周二（8日）下午與中國國家主席習近平在人民大會堂會談約一小時，中國和朝鮮官方媒體周四（10日）分別報道其訪華細節，內容涉及中朝關係、半島局勢、各自國內形勢，以及美朝領導人第二次會晤。不過CNBC報道，有一個攸關朝鮮未來的重大議題並未被公開，就是平壤加入「一帶一路」的可能性。

朝鮮經濟在聯合國制裁下深受衝擊。報道引述政治和安全問題諮詢公司（Control Risks）資深合夥人查莫洛（Dane Chamorro）指出，這個遭受孤立的國家迫切渴望外國投資，特別是在基礎設施方面。總部設於韓國的朝鮮新聞網（NK News）引述朝鮮外貿部的資料指，平壤正尋求超過770萬美元的投資，「一帶一路」計劃正好滿足這些需求。

中國一直是朝鮮最大貿易夥伴，查莫洛指出，平壤正等待北京邀請加入「一帶一路」，以獲得資金建設鐵路連線及港口等。報道指出，事實上北京似乎亦希望平壤加入，中方早在2017一帶一路峰會時就曾邀請朝鮮代表團參加。不過由於平壤仍受到制裁，現在邀請朝鮮加入，不但會引發美國等國家不滿，亦會並外界認為「一帶一路」的標準很低。

CNBC指出，中方及朝鮮正就此緩慢行事，等待時機就此進行更實質討論，若朝鮮能繼續推進無核化，相信中國會向朝鮮提供更多有關基礎設施的幫助。

（綜合報道）