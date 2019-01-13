日俄外長1月14日會晤　聚焦和平條約與北方四島主權問題

俄羅斯外交部周五（11日）在社交網站Twitter公布，第一輪俄日談判周一（14日）在莫斯科舉行。日本外相河野太郎與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）率領各方代表團會面，討論日本與俄羅斯締結和平條約的問題。

日本首相安倍晉三2018年11月曾與俄羅斯總統普京會面，談及處理北方四島及和平協議條約。日本共同社指，此次談判主要圍繞以上議題討論具體細節。

日本以俄羅斯率先實現歸還北方四島中的齒舞、色丹兩島為談判目標。 惟俄方上周五（11日）發聲明稱，兩國就條約達成共識的條件，是日本全面承認二次結果，包括4島主權歸俄羅斯所有。由此看來，說談判前景樂觀或是言之尚早。

安倍晉三計劃1月下旬訪俄，普京亦預料6月會回訪日本。共同社報道，安倍晉三力爭6月俄羅斯總統普京訪日時達成基本共識，而1月下旬在俄羅斯舉行的2019年首次日俄首腦會面，是能否達成條約的試金石。

安倍晉三很想在6月與俄達成基本共識，是因為日本參議院選舉在會面後舉行。談判的結果或影響選情。有意見認為他可能根據談判情況，同時解散眾議院舉行大選。他在2019年11月會成為史上在任時間最長的日本首相，或有意把談判成果作為實現「戰後日本外交總決算」的政治遺產。

（綜合報道）