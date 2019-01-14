波蘭格但斯克市長出席活動時遇襲　情況嚴重　疑犯聲稱陷冤獄

波蘭格但斯克（Gdansk）市長阿達莫維茨（Pawel Adamowicz）周日晚上（13日）出席一個慈善活動時，遭一名男子衝上台刺傷。阿達莫維茨目前情況嚴重，而兇徒被捕時聲稱遭政府迫害而動殺機。

現年53歲的阿達莫維茨為席當地一個慈善活動擔任壓軸嘉賓時，突然被發現按着腹部，之後不支倒下。國營電視台TVN報道，疑兇在台上高呼「我是史蒂芬（Stefan），我坐了冤獄，公民議壇黨（Civic Platform）虐待我，所以阿達莫維茨才要死」。阿達莫維茨曾是該黨的成員之一。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）已經得知事件，並表示對方傷口接近心臟，目前情況仍然嚴重。而同樣來自格但斯克、公民議壇前創辦人、現任歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）指大家與阿達莫維茨站於同一陣線。

當地警方指，疑犯為一名27歲男子，曾經有刑事犯罪紀錄，並指他曾經打劫銀行。

阿達莫維茨自1998年起擔任格但斯克市長，他在2018年的地區選舉獲65%選票，第六度出任市長一職。他被視為開明立場，除了對少數族裔持包容態度，亦非常支持跨性別人士（LGBT）爭取權益，更參與同性戀人士巡遊。

（美聯社／路透社）