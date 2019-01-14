特朗普否認隱瞞與普京對話細節　強調對俄羅斯態度強硬

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《華盛頓郵報》上周六（12日）引述美國官員稱，總統特朗普（Donald Trump）刻意隱瞞與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5次會晤的對話細節。特朗普同日否認其事，強調自己並無隱瞞與普京的會談內容，且對俄羅斯態度強硬。

特朗普上周六接受《霍士新聞》（Fox News）電話訪問時，批評《華盛頓郵報》報道「荒謬」，堅決否認自己隱瞞與普京的對話細節。被問及為何不公開「特普會」詳細內容時，他表示：「我不會隱瞞任何事，我不在乎。」

特朗普上周六於Twitter貼文稱：「我對俄羅斯的態度比前總統奧巴馬（Barack Obama）、老布殊（George H.W Bush ）、小布殊（George W. Bush）或克林頓（Bill Clinton）還要強硬。也許比任何其他總統更甚。與此同時，正如我經常所說的那樣，與莫斯科和睦相處是一件好事，而不是壞事。」

他相信，美國總有一日會再次與俄羅斯保持良好關係。

《華盛頓郵報》：特朗普隱瞞與普京的5次談話細節
《紐約時報》：FBI曾調查特朗普是否為俄效力　白宮斥荒謬
莫斯科捉拿美國間諜　華府內鬥攪亂美俄關係
普京指美俄峰會成功　批評美國有勢力企圖阻兩國改善關係

（海峽時報）

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