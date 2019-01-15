波蘭格但斯克市長遇刺身亡　圖斯克送別好友最後一程

波蘭格但斯克（Gdansk）市長阿達莫維茨（Pawel Adamowicz）周日（13日）出席一個慈善活動時，遭一名27歲持刀男子衝上台襲擊，身受重傷，在送院接受手術後，最終返魂無術。事件震驚全國，民眾發起悼念活動，而同鄉兼前黨友、歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）將前往格但斯克，送別好友最後一程。

阿達莫維茨被刺中接近心臟等器官，他經過多個小時的手術後，在周一（14日）證實不治。他的公民議壇黨（Civic Platform）前創黨主席圖斯克於Twitter悼念好友，大讚對方生前是一位團結大家和爭取自由的典型歐洲人。圖斯克的盟友指對方準備返回老家送別好友。

而阿達莫維茨遇襲時正參與慈善活動，該組織負責人奧斯亞克（Jerzy Owsiak）周一宣布辭職。他指自己多年來一直受到恐嚇和仇恨言論，其中有不少是來自右翼政客，但警方一直對此坐視不理。美聯社指他的矛頭是指現任中間偏右政府旗下的極右組織。

Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, a man of Solidarity and freedom, a European, my good friend, has been murdered. May he rest in peace. — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年1月14日

波蘭格但斯克市長阿達莫維茨遇刺身亡，大批民眾周一（14日）在首都華沙舉行悼念集會，當中有民眾手持「制止暴力」標語。（路透社）

（美聯社）