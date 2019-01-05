美機場職員被迫無薪工作　數百人「射波」或影響航空安全

美國聯邦政府局部停擺周五（4日）踏入第14日，美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）大部分職員繼續需要無薪工作。據當局官員和工會官員透露，數百名來自最少4個主要機場的職員在過去一周申領病假，對航空安全造成一定影響。

全國運輸安全管理局僱員工會主席托馬斯（Hydrick Thomas）向美國有線新聞網絡（CNN）透露，紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）有最多170名員工在過去整周申領病假。早更職員需要加班工作填補人手空缺。

達拉斯－沃斯堡機場（Dallas-Fort Worth Airport）亦出現同類缺勤情況。據當地官員指，平均每一更有25至30名員工請病假，比平常多兩至三倍。北卡羅來納州（North Carolina）的夏洛特（Charlotte）和羅利－達勒姆（Raleigh-Durham）機場也比平日有多10%員工請假。

聯邦官員指，部分人以請病假的方式抗議未能準時獲發薪金。但有工會代表就指，部分人請假是因為單親父母未能負擔託管服務費用，而要親自留在家中照顧子女，又有人藉此尋找其他可以即時支薪的工作機會，以支付房租和其他帳單。

自政府12月22日起開始局部停擺，有5.5萬名運輸安全管理局員工需要無薪工作。運輸安全管理局發言人比萊洛（Michael Bilello）指，安檢服務未有因此受嚴重影響。當局周四（3日）順利檢查220萬旅客的行李，99.8%旅客等候時間少於30分鐘。

（美國有線新聞網絡）