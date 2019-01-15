【英國脫歐表決】正反兩派同場示威　文翠珊：將快速回應表決結果

英國下議院周二（15日）即將表決首相文翠珊提交的脫歐協議草案，當天在英國國會大樓外，支持脫歐和反對脫歐的人士各自發起示威。 外界評估草案通過的機會不高，並關注文翠珊的去留問題。文翠珊周二透過發言人表示，在國會就協議草案表決後，她將快速就投票結果作出回應。

英國脫歐表決：支持脫歐人士在國會門外高舉標語，有標語更指「沒有協議？沒問題。」（路透社）

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對於記者關注文翠珊的去留問題，首相府發言人表示，文翠珊非常堅定，會落實英國國民的意願，帶領英國脫歐。發言人又指，文翠珊已向內閣成員表示，她將在國會就協議草案表決後，快速作出回應。

外界並不看好文翠珊的脫歐協議草案，本身支持政府的北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）周二（15日）更在表決前稱，會反對「有毒」的補底方案（backstop plan），並會就草案投下反對票。若是如此，這意味草案獲通過的機會微乎其微。

英國天空新聞記者阿萊格雷蒂（Aubrey Allegretti）估算，草案在下議院取得的支持票數，可能只得199票，但反對票數或超過400票。

As the final Brexit deal debate kicks off, and with just over six hours until the vote, this is the challenge facing Theresa May.



Declared voting intentions, as held by @SkyNewsPolitics:



AGAINST - 425

FOR - 199

UNKNOWN - 15 pic.twitter.com/SJydLd3zpu — Aubrey Allegretti (@breeallegretti) January 15, 2019

（路透社）