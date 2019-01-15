【英國脫歐表決】正反兩派同場示威　文翠珊：將快速回應表決結果

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英國下議院周二（15日）即將表決首相文翠珊提交的脫歐協議草案，當天在英國國會大樓外，支持脫歐和反對脫歐的人士各自發起示威。

外界評估草案通過的機會不高，並關注文翠珊的去留問題。文翠珊周二透過發言人表示，在國會就協議草案表決後，她將快速就投票結果作出回應。

英國脫歐表決：支持脫歐人士在國會門外高舉標語，有標語更指「沒有協議？沒問題。」（路透社）

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對於記者關注文翠珊的去留問題，首相府發言人表示，文翠珊非常堅定，會落實英國國民的意願，帶領英國脫歐。發言人又指，文翠珊已向內閣成員表示，她將在國會就協議草案表決後，快速作出回應。

外界並不看好文翠珊的脫歐協議草案，本身支持政府的北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）周二（15日）更在表決前稱，會反對「有毒」的補底方案（backstop plan），並會就草案投下反對票。若是如此，這意味草案獲通過的機會微乎其微

英國天空新聞記者阿萊格雷蒂（Aubrey Allegretti）估算，草案在下議院取得的支持票數，可能只得199票，但反對票數或超過400票。

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（路透社）

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