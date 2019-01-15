【英國脫歐】議案表決命運之日　6種不同結果與可能

英國下議院將在周二（15日），即香港周三凌晨時間表決脫歐草案。首相文翠珊早前聲稱不會延後脫歐期限，歐盟亦聲稱不會再就脫歐議案談判，因此今天將會是決定英國脫歐的「命運之日」。 到底這次的表決會得出什麼結果？《香港01》為大家綜合以下的可能性。留意以下選項不一定互相排斥，有可能同時發生。

英國將在周二（15日），香港時間凌晨時分進行脫歐草案表決，結果將會為未來數個月英國的前途帶來重大影響。（路透社）

草案獲得通過

文翠珊取得足夠票數支持，草案獲得通過，避免無協議的硬脫歐。但這毫無疑問是現在發生的所有可能中最低的一個。因包括執政保守黨部分議員，工黨及其他在野黨均對脫歐議案表示反對，草案取得下議院過半數支持的機會十分低。

草案被否決 《里斯本條約》第50條延長

另一個可能是英國會尋求延長《里斯本條約》第50條期限，押後3月的脫歐限期。儘管延長《里斯本條約》第50條需要尋求歐盟成員同意，但歐盟內部實際已準備好英國提出延長的可能。

這個結果的機會是最高的：因為不論英國要尋求再談判、舉行大選或重新公投，3月29日限期時間非常不足。因此不論最終結果如何，若然脫歐草案遭否決，延長脫歐時間是最可能浮上的優先選擇。

文翠珊正盡力遊說國會支持脫歐草案，但若草案遭否決，她亦有可能再帶草案回布魯塞爾尋求再談判。（路透社）

草案被否決 文翠珊回比利時再談判

文翠珊把保守黨反對議員認為「損害英國利益」的部分帶回布魯塞爾，與歐盟成員再談判。而實際除了留歐派外，脫歐派保守黨及其他議員均不會反對文翠珊與歐盟再就草案談判。

其中一個理想的狀況是，歐盟看見英國否決草案，同意讓步再次談判，避免英國硬脫歐。不過若然歐盟決意不再談判，這情況將不會發生。

草案被否決 文翠珊辭職

不論是遭後座議員迫宮或是自行辭職，文翠珊或需因脫歐亂局鞠躬下台。其中一個可能性是：經工黨支持下國會再度向文翠珊提出不信任動議，而文翠珊因黨內壓力宣布辭職，提早舉行大選。

雖然部分保守黨議員反對脫歐草案，但會否真的希望文翠珊下台是另一回事。同時舉行大選不一定讓工黨順利勝出，工黨推動提早大選實際是一場政治賭博，同時大選不一定能有效解決現時脫歐亂象。

工黨已表示若草案遭否決將有意推動提早大選，但大選中工黨會否勝出，以至領袖郝爾彬能否帶領英國走出困局是另一回事。（Getty Images）

反對脫歐的人們希望借機會發起第二次公投，但據民調支持留歐或脫歐的民眾依然是一半對一半，發動第二次公投不一定令反悔成功。（路透社）

草案被否決 舉行第二次脫歐公投

這是一眾留歐派議員及民眾的希望，若然留歐派成功說服工黨及其他議員支持，第二次公投或將會實現。但「反悔公投」同樣背負極大政治後果：若投票選擇留歐，則過去兩年英國的脫歐動作會成為「鬧劇」，成為國際笑話；若投票選擇脫歐，會令英國陷入更嚴重的分裂，同時亦令再次公投顯得浪費。不論結果如何，再次公投會令英國遭受衝擊。

草案被否決 英國硬脫歐

若歐盟拒絕再談判，而英國始終無法取得脫歐草案通過下，英國將會陷入無協議脫歐，也就是所謂的「硬脫歐」。

硬脫歐將對英國經濟帶來衝擊，同時惹來北愛爾蘭以致蘇格蘭的強烈不滿。文翠珊曾警告硬脫歐最終或會令「聯合王國不再聯合」，暗示國家或陷入分裂危機。

儘管國會已有工黨及部分保守黨議員極力阻止，但要在不談判又不延長脫歐限期的情況下將難以扭轉局勢。而對硬脫歐不滿的保守黨議員或宣告辭職，英國政局至3月29日前後將陷入一片混亂。