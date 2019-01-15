【英國脫歐】北愛民主統一黨決定倒戈　草案通過機會微乎其微

英國脫歐「大限將至」，國會周二（15日）即將表決脫歐協議草案，本身支持政府的北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）在表決前稱，會反對「有毒的補底方案」（backstop plan），並會就草案投下反對票。若然屬實，這意味草案獲通過的機會微乎其微。

英國首相文翠珊（Theresa May）一直尋求DUP支持，惟雙方在北愛爾蘭邊界的「補底方案」（backstop plan）問題一直爭持不下，以至後者無法確保會在投票中支持草案通過。

DUP黨魁范愛玲（Arlene Foster）周二（15日）正式投票前在Twitter形容，這將會是歷史性的一晚，並聲言：「我們將會反對有毒的補底方案，並反對草案。」她又指，現在是時候達成一項明智的協議去處理脫歐。

Tonight will be historic but for the wrong reasons. We will oppose the toxic backstop & vote against the WA. It’s time for a sensible deal which governs our exit from the EU & supports all parts of the UK. — Arlene Foster (@DUPleader) 2019年1月15日

DUP在議會中佔10席，議席不多但卻起到關鍵作用。脫歐方案須在國會獲得320票才可通過。保守黨目前佔317席，連同DUP的10席，才可達到327席。而且在保守黨之中，議員也不是一面倒支持議案，若然DUP反對草案，草案可以通過的機會更加微乎其微。

（綜合報道）