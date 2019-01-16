【英國脫歐】不信任動議周三投票　英國政壇將有何變化

英國脫歐草案遭否決，工黨隨即發動針對首相文翠珊的不信任動議，企圖把她拉下台。接下來將會發生甚麼事？文翠珊果真面臨相位不保嗎？

脫歐草案以432對202票否決，英國政府遭受歷來最慘重的失敗，文翠珊將面臨工黨的不信任動議。（路透社）

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）在脫歐草案遭否決後，隨即向文翠珊提出不信任動議。動議將在當地時間周三（16日）於國會辯論，決定文翠珊的去留。

國會下議院共有650席，摒除無投票權的新芬黨7席及不會投票的8名監票員，工黨及其他反對黨需取得318票才能通過不信任動議，把文翠珊拉下台。

執政保守黨可另推舉內閣

若工黨失敗，文翠珊政府將能繼續維持，但工黨可以隨時再提不信任動議。國會規則無限制議員提不信任動議的次數及時機。

若工黨取得勝利，執政保守黨將有14日的時間另組內閣，提交國會辯論。若此時工黨支持新內閣人選，新政府將可直接誕生。惟此時保守黨將需顧及需要，推舉工黨支持的人選擔任內閣，政府的組成將大大不同。

只有在14日的時間無法組成新政府下，國會才會宣布解散，舉行大選。

工黨在草案遭否決後隨即提出不信任動議，但一般認為動議將失敗告終。（路透社）

不信任動議或難以通過

執政保守黨內部因反對文翠珊脫歐草案，令政府在投票中大敗，但保守黨議員反對脫歐草案並不代表反對文翠珊執政。外界普遍認為相比脫歐，保守黨將更不願看見工黨進駐唐寧街10號。

保守黨前教育大臣簡意寧（Justine Greening）就表明他們要求重啟公投，但不認同要提早大選。一般認為工黨提出的不信任動議會遭否決，文翠珊政府需繼續為脫歐負責，尋找解困的下一步。