委內瑞拉國會冀凍結政府海外資產　美國擬認反對派代表為合法總統

路透社引述文件報道，委內瑞拉由反對派掌控的國會，正計劃尋求外國政府協助，希望凍結馬杜羅（Nicolas Maduro） 政府在海外的銀行戶口。 美國有線新聞網絡（CNN）則引述消息人士指，總統特朗普考慮認可委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaido）為該國合法總統。

路透社報道，由於馬杜羅政府缺乏合法性，國會計劃尋求外國政府指示監管機構「禁止委內瑞拉轉移在當地銀行戶口中流動資產」。有關外國政府包括美國、歐盟，及部分拉丁美洲國家如智利和巴西。

另一份文件亦提到，國會準備正式宣布馬杜羅為篡位者，其所有行為將會被視為無效。兩份文件為國會周二（15日）的議程。議員向路透社表示，預計兩項措施均會在當地時間下午獲通過。

CNN引述三名消息人士指，特朗普考慮認可委內瑞拉國會議長瓜伊多為該國合法總統。國家安全委員會發言人馬奎斯（Garrett Marquis）拒絕確認有關消息，僅稱瓜伊多為民主選舉產生的國會議長，並勇敢地運用憲法權力啟動第233條，推動自由公平的選舉，美方對其表達支持。

特朗普政府亦考慮對委內瑞拉石油業實施最嚴厲的制裁措施。馬奎斯指，華府正考慮所有外交、政治和經濟手段，以回應馬杜羅政權「非法篡位」。

（路透社／美國有線新聞網絡）