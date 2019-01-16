愛爾蘭快餐集團批「商標欺凌」　麥當勞失Big Mac歐盟商標權

愛爾蘭快餐集團Supermac's，2017年向歐盟知識產權局（EUIPO）提出申訴，挑戰美國快餐業巨頭麥當勞在歐盟地區的「Big Mac」（巨無霸漢堡）商標權。產權局周二（15日）裁定Supermac's勝訴。麥當勞表明有意提出上訴，並有信心最終會勝訴。

有意將業務擴展到歐盟其他國家的Supermac's批評麥當勞以大欺小，是「商標欺凌」。報道指麥當勞利用其在歐盟擁有的Big Mac商標權，阻止Supermac's在歐盟註冊自己的商標。麥當勞指Supermac's跟Big Mac寫法太相近，認為會令公眾混淆。

Supermac's2017年於是向歐盟知識產權局發起訴訟，要求除去麥當勞的Big Mac商標權。雖然麥當勞提交宣傳及網頁資料，證明Big Mac是旗下銷售產品。但產權局認為理據不足，指麥當勞未能證明在2002至2017期間有真正使用有關商標，因此裁定它敗訴，容許其他公司使用這字眼。

麥當勞對結果表示失望，並表明有意提出上訴。

麥當勞過去捲入多次商標糾紛，且多為勝出一方。1993年，它成功阻止一名紐約牙醫為服務改名為「McDental」（麥牙科）；2016年它亦擊敗一間新加坡公司，阻止對方在歐盟註冊「MACCOFFEE」（麥咖啡）。它少有落敗的一次是在2009年，一間馬來西亞餐廳成功爭取為自己起名「McCurry」（麥咖哩）。

（路透社／CNBC）