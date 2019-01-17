【英國脫歐】倫敦向世貿提交貿易規則建議書　台灣反對

英國脫歐，意味必須由自己負責貿易談判，並且重新制定貿易協定規則。英方2018年12月向世界貿易組織（WTO）提交英國貿易規則建議書，路透社周三（16日）引述一份文件報道指，台灣針對有關英國服務業的內容提出反對，認為新做法降低了市場開放程度。

英國在有關建議書中闡述脫歐後，倫敦將會如何處理與貿易夥伴之間的貨物及服務貿易關係。國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）形容新做法盡可能沿用舊有安排，稱改動僅是「技術上」的做法。

一份在WTO內部傳閱文件顯示，台灣對上述建議書提出異議，認為英國在草案中將「歐盟」的字眼改為「英國」，實則是收窄了英國市場的開放程度。

例如目前歐盟成員國允許航空公司租用在歐盟任何地方註冊的飛機，但英國現在只准許英國航空公司租用在英國註冊的飛機，這樣明顯縮小了市場開放度。

另外在金融服務及其他範疇都有上述情況出現。英國在貨物貿易方面建議同樣惹來不少批評聲音，尤其是來自農產品供應商。

雖然有關爭議無疑為英國脫歐又再增添阻力，但報道指出，即使正式脫歐後仍未制定出最後定案，英國仍然可以一邊繼續修訂貿易規則，一邊繼續跟其他成員國進行貿易來往。

（路透社）