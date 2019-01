【華府停擺】踏入第26日：法院運作受阻　囚犯絕食抗議無探監時間

美國聯邦政府局部停擺周三(15日)踏入第26日,成為歷來之最。這導致政府近四分之一部門關閉,約80萬名聯邦僱員被迫放無薪假或無薪上班,情況並開始擴散到更多部門。 停擺甚至波及聯邦政府的司法系統,有監獄因人手不足,取消或縮短囚犯的探訪時間,使他們未能與家人和辯護律師見面,更有報道指部分囚犯絕食抗議。

據美國司法行政管理局(Administrative Office of the U.S. Courts)聲明指出,如果停擺持續,聯邦法院將於1月25日耗盡資金,法院亦會面臨「嚴重影響」。

當局表示已盡力節省開支,法院與聯邦公設辯護律師事務所(FPDO)已延遲或押後聘請員工和部分公幹外遊等。當局指現時仍向員工支付全薪,但警告一旦耗盡資金,聯邦法院將被迫只派「必要」的員工來維持運作。這勢將對聯邦司法系統造成莫大的影響。

華府停擺:美國司法行政管理局警告,一旦資金在1月25日用完,聯邦法院只可派「必要」的員工維持服務,這勢將影響聯邦司法系統的運作。圖為布魯克林聯邦法院的入口。(視覺中國)

停擺對聯邦法院運作開始構成影響,而人手早已不足的監獄更是雪上加霜。《紐約時報》報道,辯護律師鮑姆加特爾(Sarah Baumgartel)從代表的羈押犯人中得知,約有800名拘留者的曼哈頓大都會懲教中心(M.C.C.)因人手短缺,已取消家人探訪時段達兩周。她稱部分囚犯絕食抗議,「他們已拒絕進餐——我相信是拒絕吃早餐和午餐」。

在美國政府僱員聯合會(AFGE)中代表約200名M.C.C.員工的格雷格(Serene Gregg)表示,停擺加劇了人手嚴重不足的情況,囚犯的康樂時間被停止或取消,看醫生和接受護理的時間也被縮短。她補充,「這座建築物內的關係非常、非常緊張」。

華府停擺:被指有囚犯絕食的曼哈頓大都會會懲教中心是一座高度設防的監獄,據報內裏有恐怖份子和商業罪案的疑犯,也包括人稱「矮仔」(El Chapo)的墨西哥大毒梟古斯曼(Joaquín Guzmán Loera)。此外,被紐約聯邦法院裁定行賄罪成的香港民政事務局前局長何志平也曾於此還押。(Getty Images)

監獄管理局(Bureau of Prisons)律師約翰遜(Adam Johnson)14日曾發電郵,指人手不足的緣故,律師們不能前往布魯克林(Brooklyn)大都會拘留中心(M.D.C)探訪囚犯。惟當局在15日再發電郵指已重啟探訪。該中心約有1600名拘留犯。

紐約聯邦辯護律師事務所主管帕頓(David E. Patton)去信曼哈頓聯邦法院首席法官,指其機構正打算為囚犯們申請新的保釋。他稱「我們談及的是讓你(囚犯)可以在未被定罪前與你的代表律師交談,是讓你可以看見你的孩子、伴侶和父母」,並指這是政府對拘留者所承擔之責任的「絕對底線」。

華府停擺:曼哈頓監獄傳出監獄絕食事件,抗議停擺加劇監獄人手不足情況,影響他們的探監時間;另一邊廂,白宮因停擺無廚師,特朗普需自掏荷包買漢堡包給到訪的運動員,但他仍然堅持要先撥款後重啟政府。(視覺中國)

路透社及易索普(Ipsos)周二(15日)發布的民調發現,每10名成年人中,就有4人稱自己或他們的親友受到停擺影響;更有51%的受訪者認為特朗普要為停擺負責。

停擺牽動各個部門,它們也要想盡辦法降低對部門和大眾的影響。國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)表示正尋求國會通過海岸警衛隊(Coast Guard)的撥款。國家稅務局(IRS)計劃召回4.6萬名放無薪假的員工應對即將來臨的報稅高峰期。

白宮周二調高政府關閉對經濟影響的估算,指每停擺一周,經濟增長便會削減約0.13個百分點。

(紐約時報/路透社)