肯尼亞酒店恐襲增至21死 　青年黨：報復特朗普對耶路撒冷立場

非洲肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）一間高級酒店周二（15日）遭遇恐襲，政府周三（16日）宣布所有涉事武裝份子已被殺。遇難人數上升至21人，當地紅十字會指死亡數字仍有可能上升。 以索馬里為基地的激進組織青年黨（al-Shabab）承認責任，聲稱是要報復美國總統特朗普承認耶路撒冷為以色列首都。

肯尼亞酒店恐襲：事件造成至少21死，當地民眾1月16日將兩名當地人兼同事一同下葬。（美聯社）

肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）周三宣布結束20小時的圍攻，所有襲擊者已被殺。他未有透露實際參與施襲人數，不過有關閉路電視片段顯示，至少有5人以黑衣打扮，部分人掛有綠色手榴彈腰帶。

襲擊開始時，槍手先以一連串爆炸「開路」。肯尼亞警察部長Joseph Boinnet表示，他們先對3輛停泊在停車場的汽車發動炸彈襲擊，然後派出「人肉炸彈」施襲。連串爆炸聲及槍聲嚇得不少民眾驚恐尖叫。

紅十字會周三指仍有大約50名相信留在酒店的人仍然失蹤，估計死亡數字仍會攀升。目前已確定死者包括16名當地人、一名美國人、一名英國人，以及3名國籍未明的非洲人士。

青年黨發聲明指行動是報復特朗普承認耶路撒冷為以色列首都。白宮回應指這種冷血行為正好說明華府致力打極端伊斯蘭主義的決心。

（路透社）