金正恩訪工廠　官媒罕見披露確實地點　美學者：與核計劃有關

朝鮮官媒在報道最高領導人金正恩訪問工廠、農場和軍事等設施時，通常都不會公布實際地點和確實用途，避免受到網絡等攻擊。美國兩名分析員周四（17日）發表報告指，其中有6間工廠相信是與朝鮮的核計劃有關。

來自米德爾伯里學院蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies in Monterey）的朝鮮專家劉易斯（Jeffrey Lewis）與David Schmerler將朝鮮官媒發放的相片和影片與商業衛星圖像和已知工廠作比對，得出六間相信是與朝鮮核計劃有關工廠的地點，其中三間甚至位於核試場附近。

根據報告，在2012年至2016年期間，金正恩曾五次公開到訪「由Ho Chol-yong管理」的工廠。該工廠相信就是朝鮮在2017年2月試射「北極星二型」地對地中遠程彈道導彈的地點。至於2017年7月朝鮮試射「火星14」洲際彈道導彈的地點，金正恩亦曾於2014年和2015年到訪，當時官媒僅以「由Jon Tong-ryol管理」形容該工廠。

劉易斯指，朝鮮可能不願意公開這些工廠的確實地點，使外界難以對此定位。他又指，金正恩訪問工廠或者與朝鮮開發新導彈相關系統有關，但平壤政府未打算對外公布。

美國國防部同日公布新一份《導彈防禦評估》（Missle Defense Review），特別指出朝鮮是持續而嚴重的威脅。這種言論正值朝鮮高官訪問華府前夕出現，未知會否為特朗普致力遊說平壤棄核的目標帶來變數。

（紐約時報）