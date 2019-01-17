中加關係惡化　杜魯多召見6名資深駐外大使拆解危機

中加關係因為孟晚舟事件、多名加人在華被捕後急劇惡化，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及內閣成員，周三（16日）召見6名資深駐外大使，共商如何解決中加關係危機。駐華大使麥家廉（John McCallum）表示會從多方面入手，說服中國改變行為。

6名赴會向杜魯多政府匯報的資深外交官包括駐華大使麥家廉，以及分別駐美、英、法、德、聯合國大使。麥家廉周三表示，加拿大正跟國際盟友合作，希望說服中國，指其近期的行為將會損害自己的國際聲譽，影響外國投資意欲。

麥家廉補充加拿大正從多方面入手處理是次危機，包括接觸中國商界領袖、各國政府領袖及透過媒體，尋求令中國改變做法。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）周三向記者表示，「這是加拿大與中國關係的艱難時刻。」她指加拿大感謝近幾天來自美、英、德、法、荷、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛的支持。

中國大連市周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並判處他死刑。杜魯道批評中方此舉是「獨斷專橫」；方慧蘭稱死刑判決「不人道」，向中國駐加大使表示要求赦免；中國外交部反駁，稱有關表態有損加方形象和信譽，又說中國對毒品危害的記憶猶新，不會允許任何國家的毒販再來戕害中國人民的生命。

其餘兩名在華被拘留的加拿大人包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。

（中央社／環球郵報）