【華為風波】加國駐華大使指中加貿易談判遙遙無期

自華為副董事長孟晚舟2018年12月在溫哥華被捕後，中國與加拿大關係急轉直下，外界關注事件會否影響兩國之間的貿易談判。 加國駐華大使麥家廉（John McCallum）周四（17日）表示，中加的自由貿易協議談判已不是當前「枱面」上的議題，並且不大可能在可見未來重啟。

麥家廉返回加拿大向國會議員匯報局勢發展，他周四（17日）向媒體表示，加拿大商界想繼續增強中加之間的貿易關係，但是2016年9月中加兩國就自由貿易展開的試探性質談判，現在已經結束，且在可見的未來也不太可能重啟。他形容「目前不是在枱面上的議題。」

他又指加拿大對中國投資非常多，另一方面，加拿大的旅遊業、大專院校、農業也高度依賴中國，他認為中國仍對加國的未來扮演重要角色。

麥家廉稱，目前加國政府的首要任務仍是解救兩名遭中國拘押的加拿大公民，及拯救另一名遭中國依販毒罪判處死刑的加拿大人。

在孟晚舟事件後，兩名加拿大公民包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）2018年12月先後在中國被捕。另一加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，則2019年1月在中國重審，並加重處罰至死刑，謝倫伯格已決定上訴。

（綜合報道）