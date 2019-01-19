CPTPP參與國舉行首次部長會議　安倍：協定開放予所有國家

《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）11個參與國周六（19日）在日本東京召開協定生效後首次部長級會議。 日本首相安倍晉三致開幕辭，讚揚各國代表在經濟日益全球化的快速變化中，於艱難時刻為自由貿易系統的支持者實現貿易聯盟。 經濟再生大臣茂木敏充指，歡迎更多國家加入協定，包括2017年退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的美國。

安倍指不應走回頭路，要實現公平監管，進一步推進自由貿易。他形容，CPTPP站在戰線的最前方，會對有共同理念，並接受CPTPP高標準的所有國家與地區，敞開大門。

茂木在會後宣讀聯合聲明。他表示，面對保護主義抬頭，各國同意要維持和進一步鞏固有效、開放、包容及以規則為基礎的貿易體系。他也指，歡迎更多國家加入協定，包括美國。

美國總統特朗普2017年上任後宣布退出TPP。改名後的CPTPP在2018年12月生效，11個協定國中有7個國家已正式簽署，預料其他協定國將陸續跟隨，包括秘魯、智利、汶萊及馬來西亞。泰國亦曾表達有意加入協定。

CPTPP 11個協定國的國內生產總值（GDP）合計佔全球約13%。如果所有協定國完成國內手續，CPTPP將成為超過5億人口的多邊框架。

（美聯社／共同社）