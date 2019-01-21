佩洛西態度強硬　堅持政府重開後才磋商邊境問題

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（20日）炮轟民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不理性及過於左傾，已變成激進的民主黨人。另一邊廂，佩洛西態度強硬，堅持聯邦政府重開後，才會與白宮磋商南部邊境問題。

佩洛西周日於Twitter回應稱：「聯邦政府局部停擺，導致80萬名美國人無糧出。重開政府，讓僱員獲發薪水，之後我們可以討論如何合作保護南部邊境。」

.@realDonaldTrump, 800,000 Americans are going without pay. Re-open the government, let workers get their paychecks and then we can discuss how we can come together to protect the border. #EndTheShutdown https://t.co/8RKUTnhgBd — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年1月20日

特朗普上周六（19日）提出，延長俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA），換取國會同意撥款57億美元興建美墨邊境圍牆。惟佩洛西表明不會接受總統提議。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦批評特朗普以延長DACA作為籌碼，換取邊境圍牆撥款的做法並不是「妥協」，而是將這些移民當做人質。

特朗普周日於Twitter抨擊佩洛西是激進民主黨人，對南部邊境的罪案及毒品視而不見，只顧2020年總統選舉。

（綜合報道）