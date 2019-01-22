【英國脫歐】B計劃被批老調重彈　文翠珊脫歐協議有何改變

「就如上周的表決從未發生過一樣。B計劃即是A計劃。」保守黨議員沃拉斯頓（Sarah Wollaston）如此評價首相文翠珊的「B計劃」。 政府的脫歐協議草案上周二（15日）遭下議院大比數否決後，文翠珊周一（21日）再戰國會，公布俗稱「B計劃」的新版本草案。惟新版本的草案新意欠奉，文翠珊口中「三大改變」亦無實質內容。到底「換湯不換藥」的「B計劃」有甚麼改變？

文翠珊提「三大改變」 翻炒當新意

政府上周慘吞近百年來最大敗仗後，文翠珊隨即相約議員見面，為脫歐協議尋找出路。她向國會提交的「B計劃」中，提到會有三項改變：

（一）在下一階段談判採取諮詢態度，讓議員、商業組織和工會參與更多；

（二）加強對工人權益和環境標準的保證，「保證我們不僅不會削減對工人權益和環境的保護，甚至確保國家會一路領先」；

（三）再嘗試解決保守黨和北愛蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）議員對愛爾蘭「補底方案」（Backstop）的疑慮，繼而與歐盟協商。

所謂的「三大改變」，其實只是舊調重彈。文翠珊早前已聲言會積極聆聽議員意見，政府也曾表態接納工黨部分議員提出有關保障工人權益和環境標準的修正案，甚至在聖誕前，文翠珊亦提過會尋求一個國會和歐盟都認可的方法，避免在愛爾蘭島出現「硬邊界」。

英國脫歐：首相文翠珊周一（21日）到國會提交脫歐協議「B計劃」，提出「三大改變」，但外界質疑只是舊調重彈。（美聯社）

唯一新內容 取消居英歐盟公民登記費

「B計劃」中唯一有實質內容的新措施，就只得政府決定取消居英歐盟公民登記費。根據政府計劃，脫歐後選擇在英國居留的歐盟公民必須向政府申請「定居資格」，以獲取與脫歐前相同的醫療和教育待遇。申請人必須在英國居住滿五年，並須繳付65英鎊（約657港元）的登記費。不過在反對聲音下，文翠珊決定豁免登記費。

為380萬居英歐盟公民發聲的組織the3million歡迎政府決定，但組織聯合創辦人哈頓（Nicolas Hatton）仍擔心內政部無力處理龐大數目的申請。登記計劃將於脫歐後3月30日正式展開，預計在兩年內處理所有申請，相當於平均每日處理5,000宗申請。哈頓指，政府在試行申請期間已經出現不同問題，未來面對大量申請或者無力負荷，這群留英歐盟公民有可能成為新一代的「疾風世代」（Windrush Generation）。

英國脫歐：脫歐期限迫近，文翠珊仍堅拒舉行二次公投，也不會押後脫歐。（美聯社）

堅拒二次公投 亦無意押後脫歐

文翠珊對於脫歐其他選項仍然斬釘截鐵地「說不」。她再次強調不會舉行二次公投，形容二次公投會破壞民主，損害社會凝聚力，並會立下先例，對國家往後如何處理公投造成影響。她亦拒絕接納工黨要求，明言不會排除無協議脫歐的可能，指要避免無協議脫歐，就只可以在接受政府的脫歐協議和撤回《里斯本條約》第50條（Article 50）取消脫歐之間二選一。

距離英國脫歐期限尚餘67天，無協議脫歐恐慌愈來愈真實，惟文翠珊仍無意押後脫歐。工黨議員庫珀（Yvette Cooper）就提出修正案，要求政府如果在2月26日前仍未獲國會通過脫歐協議，便須押後脫歐。修正案獲部分留歐派保守黨議員支持，內閣成員和保守黨前排議員估計亦會呼籲文翠珊容許議員自由投票，表達意願。

時間分秒流逝，文翠珊的脫歐協議卻還原基本步。國會下周二（29日）表決「B計劃」，議員又會否接受這份「換湯不換藥」的協議？面對現時局面，保守黨疑歐派領頭人物里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）坦言，無協議脫歐是最有可能發生的局面。

（綜合報道）