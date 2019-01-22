美媒：美朝維持10年秘密溝通　確保危機時訊息直達權力

美朝正籌備第二次「特金會」之際，《華爾街日報》周一（21日）報道，美朝情報人員10年來一直有秘密溝通，在兩國關係緊張時仍然維持接觸，幫助在朝鮮被囚美國人獲釋，以及為2018年第一次特金會鋪路。

報道引述多名白宮現任及前任官員，指美國中情局（CIA）和朝鮮間諜之間的秘密溝通包括2012年奧巴馬（Barack Obama）執政期間時任CIA局長莫雷爾 （Michael Morell）及其繼任人海恩斯（Avril Haines）的兩次平壤訪問。

有關渠道在2009年奧巴馬政府時代開始，但後期似乎陷入停頓。隨後在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2017年出任時任CIA局長時重新恢復運作，當時CIA派遣官員於8月與新加坡的朝鮮情報人員會面。

2018年初，雙方進行了一系列的秘密和公開會談，最終實現美朝領袖同年6月在新加坡的峰會。 雙方現在繼續討論第二次峰會。奧巴馬時期國務院官員拉塞爾（Daniel Russel）指出，秘密溝通渠道旨在於發生危機時，雙方能夠直接接觸對方權力單位。

拉塞爾又指出，好像朝鮮這樣的國家，外交部實際影響力有限，有必要跟「擁槍」者、即手握實權人士直接對話。

（衛報）