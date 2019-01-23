【華府停擺】議員倒戈？安全危機？　6個走出困局的劇本

美國聯邦政府停擺一個月，參議院周四（24日）將表決兩份分別由總統特朗普和民主黨提出的議案，尋求重開政府。但由於議案須取得60票方獲通過，在目前未見雙方願意讓步的情況下，外界預料停擺情況將會持續下去。 隨時間過去，停擺對經濟民生影響愈大。這場美國史上歷時最長的停擺，又可能以怎樣的方式結尾呢？

1. 共和黨參議員叛變

參議院中，有部分共和黨人屬搖擺份子，如阿拉斯加州的穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和緬因州的科林斯（Susan Collins）。不過截至目前為止，她們未有對白宮或者參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）施加太大壓力。即使麥康奈爾批准表決民主黨的議案，民主黨要在共和黨掌控的參議院取得60票，仍非易事。

2. 民主黨新科議員失措

中期選舉選出多名民主黨新科議員，其中有23名眾議員成功於特朗普2016年大選勝出的選區力壓共和黨對手，躋身議會。但隨停擺持續，這群初生之犢也會開始擔心會影響到他們連任的機會，尤其是因為所屬選區曾向特朗普投下信任一票。不過眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）以往少有在表決投票上向議員鬆綁，民主黨議員倒戈機會亦不大。

美國政府停擺：在全球最繁忙的哈茨菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），部分旅客需要等待超過一小時方可完成安檢程序。（路透社）

3. 機場臨近癱瘓

政府停擺導致部分公務員被迫無薪工作，包括機場安檢人員。有員工為了應付生活開支，選擇缺勸另覓可以即時支薪的工作。機場人手短缺對運作造成明顯影響，部分安檢閘口關閉，旅客等候時間延長。如果情況持續，繁忙機場如亞特蘭大機場，或華盛頓和紐約等政客和傳媒經常使用的機場運作受影響，國會面對的壓力將更大。

4. 保安漏洞引發安全危機

特朗普原定在下周二（29日）到國會發表國情咨文，但佩洛西去信對方，指停擺影響保安措施，呼籲他押後有關計劃。如果停擺繼續影響到特勤局和NFL超級碗（Super Bowl）等大型活動的保安工作，人手短缺有可能導致保安出現漏洞，讓不法之徒有機會乘虛而入。如此災難性的場面或會迫使各方同意立即重開政府。

美國政府停擺：特朗普上周六（19日）提出延長保護童年隨父母到美國、俗稱「追夢者」的非法移民，以換取民主黨同意國會撥款57億美元興建美墨邊境圍牆，結束政府關門局面。（路透社）

5. 宣布進入緊急狀態

如果特朗普選擇以宣布國家進入緊急狀態的方式繞過國會建牆，政府或者能夠在短時間內重開，但此舉定必惹來法律爭議。而且特朗普2019年初以來曾兩次就停擺向民眾發表講話，亦未有宣布進入緊急狀態，可謂已錯過最佳時機。

6. 特朗普放棄

特朗普雖然堅持建牆，但他的作風一向令人難以猜測。眼看民調反映的現實，自己逐漸在停擺上失去優勢，不願服輸的他或者會選擇止蝕離場。不過特朗普和佩洛西之間的針鋒相對，也許令臉皮薄的前者對認輸有多一份猶豫。

（美國有線新聞網絡）