德國法國簽署《亞琛條約》　加強經濟軍事合作

德國、法國兩國領導人周二（22日）在德國西部邊境城市亞琛（Aachen）共同簽署《亞琛條約》（Treaty of Aachen），德國總理默克爾表示，《亞琛條約》將開展兩國緊密軍事國防關係，並努力建立「歐洲軍隊」。

這份條約有16頁，規範未來法國和德國之間的3項合作重點，分別是安全與外交事務、經濟合作及跨邊境合作，這包含了法德兩國將進行聯合軍事布署，共同發展、投資歐洲軍事能力，借由提升各國軍事能力、填補彼此軍事能力的差異，達到強化歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約（NATO）的效果。

兩國還會建立法、德防務理事會與法德經濟區，促進經濟工作與國家安全合作等。

默克爾（Angela Merkel）表示簽署《亞琛條約》適逢民族主義、民粹主義以及英國脫歐之時，歐洲面臨巨大混亂，應更加重視和平與安全，因此打造歐洲軍對視有其必要。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則表示，歐盟目前的挑戰就是成為世界秩序與安全的守護者，即使如此，兩位領導者仍主張歐盟的軍事與防務能力並不會取代北約。

事實上，這次並非兩國第一次簽署友好條約，上一次簽署時間可追溯至第二次世界大戰後。

然而這次簽署條約招來不少國內極右翼人士抨擊，例如法國民族陣線黨魁勒龐（Marine Le Pen）表示，馬克龍簽署這份條約是近乎叛國的行為；德國選擇黨（AfD）黨魁高蘭德（Alexander Gauland）則表態「民粹主義者主張國家優先」，反對馬克龍把德國的資金拿去改革法國。

（多維新聞網 / 英國廣播公司）