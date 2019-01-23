華裔澳籍作家楊恆均中國失蹤　澳媒：落機不久即遭拘捕

華裔澳籍作家兼異見人士楊恆均上周五（18日）從紐約飛往中國，但後來音訊全無。《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）引述目擊事發經過的消息人士稱，楊恆均在抵達廣州機場後不久，就遭一支由約10名國安人員組成的小隊拘捕。

楊恆均失蹤：澳洲媒體引述消息人士指，楊恆均在抵達廣州機場後不久就遭拘捕。（路透社）

楊恆均上周五（18日）從紐約飛往廣州，但在周六（19日）抵達廣州機場後，未能按計劃與妻子和女兒轉機往上海。《悉尼晨鋒報》引述消息人士指出，楊恆均在排隊時突然被國安人員拘捕。自上周五以來，楊恆均的個人社交媒體帳戶包括微博、微信、Twitter等均沒有更新。

他的妻子袁瑞娟在遭短暫拘留後，獲准與女兒前往上海。報道指出，袁瑞娟將女兒交予親戚照顧後，迅即飛往北京接受中方調查人員問話。她目前已返回上海，惟當局未曾允許她與丈夫交談。

楊恆均失蹤：楊恆均出生在中國，曾在中國外交部任職，2000年入籍澳洲。

楊恆均出發前認為自己安全

中國及澳洲政府均無確認楊恆均被捕的消息是否屬實。澳洲外交和貿易部周三（23日）表示，出於隱私原因拒絕進一步評論；中國外交部發言人華春瑩同日亦稱不了解情況，會向相關部門了解。

楊恆均的朋友、悉尼學者馮崇義透露，曾勸阻楊恆均前往中國，惟後者認為自己過去兩三年內並無做出任何冒犯當局的事，所以相信自己會安全。楊恆均一踏足中國即被捕，《悉尼晨鋒報》認為這顯示他一直在中國當局的名單上。

楊恆均朋友：楊失蹤或與華為風波有關

馮崇義甚至認為，楊恆均失蹤的原因，可能與華為「太子女」孟晚舟在加拿大被拘留的事件有關。他認為是中國在拘留兩名加拿大公民後的進一步「擴大範圍」的做法，「給澳洲及加拿大政府施加壓力」。

華為「太子女」孟晚舟在加拿大被拘留後，中國政府在事後至今，先後拘留至少兩名加拿大公民，前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人托德（Spavor Michael Peter Todd）。

楊恆均出生在中國，曾在中國外交部任職，2000年入籍澳洲。他著有致命系列三部曲，包括《致命弱點》、《致命武器》和《致命追殺》。他亦是一位時事評論家，經常撰寫散文和時評。

（綜合報道）