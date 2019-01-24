新西蘭總理阿德恩：無歧視華為　保證給予公平對待

新西蘭政府2018年11月以對國家安全構成重大風險為由，禁止電信公司Spark New Zealand（SPK.NZ）使用中國華為第五代通訊技術（5G）設備。 總理阿德恩（Jacinda Ardern）周三（23日）出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）時表示，政府已向華為保證，將給予其公平對待。

阿德恩周三表示：「這不是關乎某個特定供應商，這關乎新西蘭的一個框架。我認為這個框架對我們很有用。」她續指，新西蘭的法律為Spark New Zealand和華為提供一個框架，使兩間公司有機會解決安全問題。惟她拒絕透露更多細節。

新西蘭政府通信安全局（Government Communications Security Bureau，GCSB）局長利特爾（Andrew Little）2018年11月曾為事件解畫：「此事非關某個國家，甚至也不是特別針對某家公司，主要是因為這家公司所提出的科技技術。」

新西蘭是「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，成員還包括美國、英國、澳洲和加拿大。美國2012年起禁止華為在美銷售網絡設備、2014年禁止華為參與任何美國政府相關的合約競投；澳洲2018年8月禁止華為及中興通訊參與5G網絡建設；英國、加拿大評估相關安全事宜後才做決定。

（路透社）